DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 285'inci gün - Son Dakika

DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 285'inci gün

HDP önündeki eylemde 285'inci günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 285'inci günde de koronavirüse karşı alınan tedbir kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 285'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 285'inci günde de koronavirüse karşı alınan tedbir kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak sürdürdü. 2014'te İstanbul'da, 18 yaşındayken kaybolan kızı Şeyma için oturma eylemini sürdüren Türkan Mutlu, oturma eylemini sürdürmeye kararlı olduklarını ifade ederek, kızına teslim olması için çağrıda bulundu.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Bugün 277'nci gününde de oturma eylemi, koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyularak devam etti.

'ELİNDEN KALEMİNİ ALDILAR, SİLAH VERDİLER'

2014'te İstanbul Sultanbeyli'de kaybolan kızı Şeyma için Bursa'dan gelen Türkan Mutlu, evladını almadan eylemeni bitirmeyeceğini söyledi. Kızının terör örgütünden kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmasını isteyen Mutlu, "Bugün 285 gün oldu bu kapıdayım. 285 yıl da olsa bu eylem devam edene kadar buradayız. Davamdan vazgeçmeyeceğim. İnşallah Şeyma beni buradan görmüştür, ona kızgın değilim. Seni oraya gönderenler, kendi evlatlarını üniversiteye gönderdiler. Senin elinden kalemini aldılar, senin eline silahını verdiler. Seni dağa gönderdiler. Ben senin arkandayım. Ben senden vazgeçmem kızım. Kızım çık gel. Sen pişmansın. Senin elinden bir şey yok. Bütün anneleri de buraya davet edeceğim. Gelsin evlatlarına sahip çıksınlar. Evlatlarının hakkını arasınlar. Bizim evlatların ömrü dağlarda geçmesin, ölmesin. O hayatları yaşamasın. Biz bir anne bir baba olarak o evlatlara sahip çıkmamız lazım" dedi.

Öte yandan evlat nöbetindeki Süleyman Aydın ile Celil Bekdaş, üstünde çocuklarının fotoğraflarının bulunduğu tişörtlerle eylemlerine devam edeceklerini söylediler.

DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 285'inci gün

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 02:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 285'inci gün - Son Dakika

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