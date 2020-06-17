DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 289'uncu gün; ailelerden 'Pençe-Kaplan' operasyonuna destek - Son Dakika

DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 289'uncu gün; ailelerden 'Pençe-Kaplan' operasyonuna destek

HDP önündeki eylemde 289'uncu gün; ailelerden 'Pençe-Kaplan' operasyonuna destekDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 289'uncu günde de koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyarak sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 289'uncu gün; ailelerden 'Pençe-Kaplan' operasyonuna destek

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 289'uncu günde de koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyarak sürdürdü. Terör örgütü PKK tarafından 4 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan (15) için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, TSK tarafından başlatılan Pençe-Kaplan operasyonunu desteklediklerini belirterek, "Allah'ın izniyle devletimiz çocuklarımızı da bir an önce bu zalimlerin ellerinden kurtarır ve biz de çocuklarımızı alıp evlerimize döneriz" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Ailelerin eylemi bugün 289'uncu gününde de koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyularak devam etti.

'OPERASYONU DESTEKLİYORUZ'

Terör örgütü PKK tarafından 4 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, TSK tarafından başlatılan Pençe-Kaplan operasyonunu desteklediklerini ve sonuna kadar devletin yanında olduklarını söyledi. Aydın, "HDP Türkiye'de provokasyon yapmak istiyor. Eğer gerçekten yürüyüş istiyorlarsa gelsinler Kandil'e yürüsünler. Gitsinler bizim çocuklarımızı Kandil'den getirsinler ama HDP'nin niyeti bu değil. HDP'nin niyeti Türkiye'yi karıştırmak ve provakasyonluk yapmak. O yüzden ben buradan bütün Türkiye halkına sesleniyorum. Kimse bunları dikkate almasın. Bu HDP, PKK demektir. O yüzden artık kimse bunları dikkate almasın. Şimdi Pençe-Kaplan operasyonu yapıldı. Biz sonuna kadar devletimizin yanındayız. Bu zaten geç kalınmış bir karardı. Daha önce yapmalarını istiyorduk. Yapsınlar ve biz devletimize güveniyoruz. Biz sonuna kadar devletimizin yanındayız ve Allah'ın izniyle devletimiz çocuklarımızı da bir an önce bu zalimlerin ellerinden kurtarır, çocuklarımızı alıp evlerimize döneriz" diye konuştu.

DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 289'uncu gün; ailelerden 'Pençe-Kaplan' operasyonuna destek

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 04:02 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 289'uncu gün; ailelerden 'Pençe-Kaplan' operasyonuna destek - Son Dakika

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