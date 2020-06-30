DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 302'nci gün - Son Dakika

DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 302'nci gün

HDP önündeki eylemde 302'nci günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 135 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 302'inci günde de koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyarak sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 302'nci gün

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DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 135 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 302'inci günde de koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyarak sürdürdü. Geçen yıl 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf Bekdaş için oturma eylemi yapan Celil Bekdaş, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Ailelerin eylemi bugün 302'inci gününde de koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyularak devam etti.

'GEL BU HASRETLİK BİTSİN'

Geçen yıl kaçırılan oğlu Yusuf Bekdaş için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetini sürdüren Celil Bekdaş, oğlunun kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tuttu. Bekdaş, "Oğlumun montu ve fotoğrafı HDP binasında çıktı. Oğlumu HDP götürdü. Onlardan istiyorum. 302 gün değil, 302 yıl da geçse ben oğlumu almadan buradan gitmem. Benim evimi yıkmışlar. Benim oğlumu buradan götürmüşler. Buradan oğluma sesleniyorum, kaçabiliyorsan kaç gel. Annen, kardeşlerin ve hepimiz kötü durumdayız. Evimiz yıkılmış. Gel bu hasretlik bitsin" dedi.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 302'nci gün - Son Dakika

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