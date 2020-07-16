DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 318'inci gün - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 318'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, sosyal mesafe kuralına uyularak, 318'inci günde de sürdü. 5 yıl önce, 17 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun Arslan için oturma eylemi yapan Aydan Arslan (40), evlat nöbeti tutan Sever Fidan'ın teslim olan oğluna kavuşmasıyla mutlu olduklarını söyleyerek, Aileler olarak 15'inci evladımıza kavuştuk. Sanki benim evladım geldi gibi mutlu oldum. Bir gün benim de kızım gelecek diye umut ediyorum dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

15 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan da PKK'nın elinden kaçıp, teslim oldu.

Böylelikle oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15'e çıktı.

Hacire Akar dışındaki aileler, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylemleri sırasında, koronavirüs tedbirlerine de uyuyor.

'HER GELEN EVLAT BİZE UMUT VERİYOR'

2015 yılında Diyarbakır'da kaçırılan kızı Aysun Arslan için oturma eylemini sürdüren Aydan Arslan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur'la bugün kavuşmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Bir gün kendi evladına da kavuşacağını söyleyen Arslan, Çok mutluyuz. O da bizim evladımız gibi. Her gelen evlat bize umut veriyor. Aileler olarak 15'inci evladımıza kavuştuk. Sanki benim evladım geldi gibi mutlu oldum. Bir gün benim de kızım gelecek diye umut ediyorum. O umutla bekliyoruz burada. Darısı başımıza. Burada bekleyeceğiz, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Aysun, beni görüyorsan gel, güvenlik güçlerimize teslim ol dedi.

Öte yandan, Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Yıldırım Gerçer, beraberindeki bir grup genç ile evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyaretinde bulundu.