DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 332'nci gün - Son Dakika

DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 332'nci gün

HDP önündeki eylemde 332'nci günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin, HDP binası önündeki oturma eylemi 332'nci günde de sürdü.

HDP önündeki eylemde 332'nci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin, HDP binası önündeki oturma eylemi 332'nci günde de sürdü. 6 yıl önce kaçırılan oğlu er Müslüm Altıntaş'ın annesi Songül Altıntaş, Ben 12 bayramdır oğluma hasretim. Yeter dayanamıyorum, içim yanıyor. Oğlumsuz her bir bayram bana zehir gibi geliyor dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

15 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan da PKK'nın elinden kaçıp, teslim oldu. Böylelikle oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15'e çıktı. Hacire Akar dışındaki aileler, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, 332'nci günde de sürdürdükleri eylemlerinde koronavirüs tedbirlerine de uyuyor.

Vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde terör örgütü PKK'lılar tarafından kaçırılan oğlu Müslüm için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini sürdüren Songül Altıntaş, 6 yıldır oğluna hasret yaşadığını söyledi. Altıntaş, oturma eylemini Kurban Bayramı'nda da sürdürmeye kararlı olduklarını aktardı.

'BEN 12 BAYRAMDIR OĞLUMA HASRETİM'

Tek isteğinin oğlu Müslüm'e kavuşmak olduğunu söyleyen Altındaş, şöyle konuştu

Biz çadırda oğlumun yolunu gözlüyoruz. Daha ne kadar bekleyeceğiz. Bu kadar vicdansızlık, zalimlik olmaz. Yeter artık bırakın bu çocukları. HDP'lilerin başı sıkıştığında askeri ve polisi çağırıyor ilk başta. Şimdi asker, polisi rehin almışlar. Bırakın artık yeter. Bu asker, polislerden ne istiyorsunuz. Ben 12 bayramdır oğluma hasretim. Oğlumsuz bayram geçiriyorum. Yeter dayanamıyorum. İçim yanıyor. Oğlumsuz her bir bayram bana zehir gibi geliyor. Bayram gelecek biz çadırdayız. Eve gitmek istemiyoruz çünkü ev bize mezar gibi geliyor. Oğlumun olmadığı bir eve gitmek istemiyorum. Biraz vicdana, merhamete gelsinler. Biraz vicdanları varsa bıraksınlar bu çocukları. Daha ne kadar tutacaklar ellerinde anlamıyorum ki. PKK asla Kürt halkını savunmuyor. Ne yapıyorlarsa Kürtlere yapıyorlar. Buradakilerin hepsi Kürt. PKK da, HDP de Kürtlere zulüm yapıyor. Kürtlerin çocuklarını, kızlarını, askerlerini ve polislerini kaçırıyorlar başka kimseye bir şey yaptıkları yok. Biz sonuna kadar buradayız. Evladımı almadan gitmiyorum. Biz bayramda da buradayız. Bizim bayramımız zaten yok. Ne bayramımız var ne anneler günü ne babalar günü ne oğlumun doğum günü biz her şeyi oğlumsuz geçiriyoruz. Bunların yaptıkları bir yere kadar daha fazla bir şey yapamazlar. Allah'ın izniyle kurtulup kavuşacağız. Senin bayramın kutlu olsun oğlum ben senin gözlerinden öpüyorum. Şimdi istiyordum sen burada olasın sana bayramlıklar alayım. Bıraksınlar artık bu çocuklarımızı. Oğlum size ne yapmış. Bu kadar zalimlik olmaz. Bu kadar Vicdansızlık olmaz. Oğlumun üstünde 6 yıldır ne var ne yok görmüyorum, bilmiyorum. Oğlum taşların üstünde yatıyor. Zindanlarda yatırıyorlar oğlumu. Ben Müslüm'siz bir bayram daha geçirmek istemiyorum. Çocuğumu bana versinler. Yeter artık. Bu kadar zalimlik olmaz.

DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 332'nci gün

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 03:37

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 332'nci gün - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Bayram namazı saat kaçta? Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitlerini açıkladı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan sınırındaki birliklere sürpriz denetim Devrilen traktörün altında kalan karı-koca hayatını kaybetti Kırıkkale'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maske zorunluluğu getirildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 967 yeni vaka tespit edildi Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızı aranıyor Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu Rusya'da kimyasal madde yüklü kamyon bomba gibi patladı İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler Meteoroloji'den Kurban Bayramı öncesi 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Trabzonspor, CAS kararı sonrası İsviçre Federal Mahkemesi'ne gidecek Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
CHP'den kulisleri sallayan CHP'den kulisleri sallayan "Muharrem İnce parti kuracak" iddialarına yanıt         
18:03
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu         
17:41
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı         
17:18
Fenerbahçe ile anlaşan Erol Bulut, iki yardımcısını beraberinde getiriyor Fenerbahçe ile anlaşan Erol Bulut, iki yardımcısını beraberinde getiriyor         
15:43
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama         
15:11
Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor         
14:50
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak         
14:22
Bursa'da camiye giren hırsız, çelik kasa içindeki yardım paralarını sakızlı telle çaldı Bursa'da camiye giren hırsız, çelik kasa içindeki yardım paralarını sakızlı telle çaldı         
14:19
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu         
14:04
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi         
13:58
Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı uyardı Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı uyardı         
13:45
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü         
13:26
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı         
12:39
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler         
12:36
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi         
11:42
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti         
11:16
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması         
11:15
Everton'lı Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor Everton'lı Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor         
10:37
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı         
10:28
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu         
10:28
Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu         
10:21
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü         
10:15
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin         
10:11
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı         
09:56
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu         
09:40
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor         
09:10
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı         
08:46
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor 126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor         
08:25
700 yıllık kervansarayda 700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu         
08:10
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor         
07:31
Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti         
00:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2020 22:01:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 332'nci gün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei