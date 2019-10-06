Son Dakika Haberleri: Diyarbakır hdp önündeki eylemde 34'üncü gün
Son Dakika Güncel Haber

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 34'üncü gün

14 dakika önce

Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti 34'üncü günde devam ederken, bazı aileler HDP binasına girmek istedi.

Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti 34'üncü günde devam ederken, bazı aileler HDP binasına girmek istedi. Ailelerin HDP binasına girmesine polis izin vermezken, iki anne sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren Cennet Yabalak ve İmmihan Nilifırka'ya, HDP önünde bekleyen sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi. Ambulansa alınan ve sakinleştirilen annelerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 34'üncü gün

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Polis, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oğlunun borcu yüzünden cezaevine girdi
Mersin'de Ürdünlü çocuğa tokatla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama HDP önündeki eylemde gerginlik ÖSO muhtemel sınır ötesi operasyona hazırlıklarını tamamladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 16:06:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır hdp önündeki eylemde 34'üncü gün
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]