Diyarbakır hdp önündeki eylemde 34'üncü gün
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Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti 34'üncü günde devam ederken, bazı aileler HDP binasına girmek istedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:52 Kaynak: DHA
Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti 34'üncü günde devam ederken, bazı aileler HDP binasına girmek istedi. Ailelerin HDP binasına girmesine polis izin vermezken, iki anne sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren Cennet Yabalak ve İmmihan Nilifırka'ya, HDP önünde bekleyen sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi. Ambulansa alınan ve sakinleştirilen annelerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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