DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 369'uncu gün; aile sayısı 145 oldu - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 369'uncu gün; aile sayısı 145 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, Muş'un Malazgirt ilçesinde, 6 yıl önce 21 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf Budak için gelen Mehmet Zeki Budak ile 145 oldu. Budak, oğlunu bulmak için evini satmak zorunda kaldığını belirterek, 'Oğlumu HDP götürdü. Sorumlusu onlardır. Memlekette ne kadar yer varsa oğlumu aradım. Oğlumun izini altı senedir bulamadım" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren anne Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den bu yana HDP binası önünde oturma eylemi yapıyor.

15 AİLE DİRENİŞİ KAZANDI

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan da PKK'nın elinden kaçıp, teslim oldu. Böylece oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15 oldu. 369'uncu günde de devam eden oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle ailelerden bazıları evlerinde bazıları ise HDP il binası önünde kurulan çadırda sosyal mesafe kuralına göre sürdürüyor.

'EVİMİ SATTIM OĞLUMUN PEŞİNE DÜŞTÜM'

Muş'un Malazgirt ilçesinde yaşayan Mehmet Zeki Budak da 2014 yılında 21 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf Budak için oturma eylemine katıldı. Oğlunu bulmak için evini sattığını ifade eden Budak, "Ben de buradaki aileler gibi çocuğum için geldim. Burdur'da çalışıyorduk. Oğlumun evlilik hazırlıkları için Malazgirt'e geri döndük. Üçüncü gün, ben Burdur'a gidince oğlumu kaçırdılar. Ben de oğlumu almak için buraya geldim. Oğlumu HDP götürdü. HDP'den oğlumu istiyorum. Sorumlusu onlardır. Benim oğlumu versinler. Ben evimi sattım bu işin peşine düştüm. Binlerce kez gittim. İki kez buraya geldim. 'Burada yok' dediler. 'Lice'ye git' dediler, oraya gittim. 'Kulp'a git' dediler, oraya gittim. Memlekette ne kadar yer varsa, oğlumu aradım. Oğlumun izini altı senedir bulamadım. Ölü mü sağ mı, onu da bilmiyorum. Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Eşim, rahatsızlığı olduğu için gelemedi. Hasta olmasaydı onu da getirecektim. Evimi sattım, evim yok. Şu anda bir kilerde oturuyorum. Bunlar hain. Müslüman bile değiller" dedi. Baba Budak oğluna da şöyle seslendi:

"Devletimiz merhametlidir, oğlum. Türkiye içindeysen, en yakın karakola gel teslim ol. Sana hiçbir şey yapmazlar. Sana 'Seni vururlar, seni öldürürler' demeleri yalandır. Ülke dışındaysan da nerede asker, polis görürsen git teslim ol. Allah rızası, benim için gel oğlum. Bir oğlum, yedi de kızım var. Ben de hastayım annen de hasta. Evimi de sattım senin için. Senin için dolandım."