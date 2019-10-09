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Son Dakika Güncel Diyarbakır hdp önündeki eylemde 37'nci gün

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 37'nci gün

34 dakika önce

HDP önündeki eylemde 37'nci gün (3)KISA SÜRELİ GERGİNLİKDiyarbakır'da çocuklarının terör örgütü tarafından kaçırıldığını söyleyip, oturma eylemi yapan aileler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de, Fırat'ın doğusunda terör unsurlarına yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını...

HDP önündeki eylemde 37'nci gün (3)

KISA SÜRELİ GERGİNLİK

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü tarafından kaçırıldığını söyleyip, oturma eylemi yapan aileler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de, Fırat'ın doğusunda terör unsurlarına yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını öğrenince hareketlendi. Aileler, HDP il binasını girmek istedi. HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya tepki gösteren aileleri, polis ekipleri güçlükle kontrol altına alabildi.

Gerginlik sırasında terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak, Suriye'ye götürüldüğünü iddia ettiği oğlu Ömer için 17 Eylül'den beri HDP önünde oturma eylemini sürdüren Salih Gökçe, fenalık geçirdi. Ailelerin oturma eylemi sürüyor.

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 37'nci gün

Halkların Demokratik Partisi, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:28 Kaynak: DHA
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