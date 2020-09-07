DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 371'inci gün - Son Dakika

DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 371'inci gün

HDP önündeki eylemde 371'inci günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 145 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi, 371'inci günde de devam ediyor.

HDP önündeki eylemde 371'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 145 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi, 371'inci günde de devam ediyor. 2015 yılında Van'da kaçırılan oğlu Baran için oturma eylemini sürdüren Solmaz Öğrünç, oğlunu almadan eylemi bırakmayacağını söyledi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'dan itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

15 AİLE DİRENİŞİ KAZANDI

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan da PKK'nın elinden kaçıp, teslim oldu. Böylece oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15 oldu. 371'inci günde de devam eden oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle ailelerden bazıları evlerinde bazıları ise HDP il binası önünde kurulan çadırda sosyal mesafe kuralına göre sürdürüyor.

'OĞLUMU DAĞDA BENİ DE BURADA ÖLÜME TERK ETTİLER'

Van'da 5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Baran için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılan anne Solmaz Öğrünç, eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi. Öğrünç, Burada 1 yılımı doldurdum. Ben, HDP'den çocuğumu istiyorum. Aldılar götürdüler PKK'ya verdiler. Onlar benim ciğerimi söktüler götürdüler. Onlar ne istiyor bizim gibi garibanlardan. Onların çocukları yurtdışında Amerika'da okuyor, benim gariban Baran'ımı dağda beni de burada ölüme terk etmişler. Ben ölürsem sorumlusu HDP'dir. Kış geldi yaz bitti ben bu çadırın altından gitmedim. Allah'ın izniyle devletin gücüyle ben Baran'ı almadan buradan gitmeyeceğim. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum, anneler gelsin buraya çocuklarının hakkını savunsunlar çocuklarını yem etmesinler dedi.

DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 371'inci gün

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 13:20 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 371'inci gün - Son Dakika

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