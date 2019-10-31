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Diyarbakır hdp önündeki eylemde 59'uncu gün

7 saat önce

HDP önündeki eylemde 59'uncu gün (2)AİLELERE DESTEK ZİYARETİHDP binası önünde 59 gündür oturma eylemi yapan ailelere, 'Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne kültürel turizm etkinliği' kapsamında Kocaeli'nden yola çıkıp, Diyarbakır'a gelen grup, ziyarette bulundu.

HDP önündeki eylemde 59'uncu gün (2)

AİLELERE DESTEK ZİYARETİ

HDP binası önünde 59 gündür oturma eylemi yapan ailelere, 'Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne kültürel turizm etkinliği' kapsamında Kocaeli'nden yola çıkıp, Diyarbakır'a gelen grup, ziyarette bulundu. Ailelerle yakından ilgilenen grup üyeleri, asker selamı vererek, desteklerini gösterdi. Kafilede yer alan Fethiye Akay, ailelere destek olmak için geldiklerini belirterek, evlatlarına kavuşmaları için duacı olduklarını söyledi. Akay, Biz 'kültür turizmi' adıyla Kocaeli'nden yola çıktık. En büyük amacımız, buradaki ailelere destek olmak, onlara yardımcı olmak ve seslerini dünyaya duyurmak. Onların evlatları yerine bizim de evlatlarımız olabilirdi. En büyük duamız bir an önce evlatlarına kavuşmalarıdır. Umarım bunlar son olur. Hiçbir baba, hiçbir anne evladının dağa gitmesini istemez. Bütün anne ve babaların gözyaşları diner inşallah dedi.

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 59'uncu gün

Halkların Demokratik Partisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Diyarbakır, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:11 Kaynak: DHA
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