Son Dakika Haberleri: Diyarbakır hdp önündeki eylemde 66'ncı gün
Son Dakika Güncel Diyarbakır hdp önündeki eylemde 66'ncı gün

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 66'ncı gün

7 saat önce

HDP önündeki eylemde 66'ncı gün (2)AVRUPA PARLAMENTOSU'NDAN, HDP ÖNÜNDEKİ ANNELERE ZİYARETAvrupa Parlamentosu'nun (AP) Çek üyesi Tomas Zdechovsky, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemini sürdüren aileleri ziyaret etti.

HDP önündeki eylemde 66'ncı gün (2)

AVRUPA PARLAMENTOSU'NDAN, HDP ÖNÜNDEKİ ANNELERE ZİYARET

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Çek üyesi Tomas Zdechovsky, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemini sürdüren aileleri ziyaret etti. Nöbet tutan anneleri tek tek dinleyen Zdechovsky, annelerin acılarını paylaştığını, konuyu Avrupa Parlamentosu'na taşıyacağını söyledi.

'KONUYU AP'YE TAŞIYACAĞIM'

Avrupa Parlamentosu üyesi ve Avrupa Parlamentosu'nun İstihdam ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Yardımcısı Zdechovsky, bazı temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Ziyaretleri kapsamında bugün Diyarbakır'a gelen Zdechovsky, terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak il başkanlığının önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Ziyaretinde çocukları kaçırılan anneleri tek tek dinleyen Zdechovsky, PKK'nın bir terör örgütü olduğunu belirterek, ailelerin yaşadığı bu durumunu Avrupa Parlamentosu'na taşıyacağını söyledi.

Ziyarette, aileler, çocuklarının nasıl kaçırıldığını Zdechovsky'e anlattı.

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 66'ncı gün

Halkların Demokratik Partisi, Avrupa, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:51 Kaynak: DHA
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