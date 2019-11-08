Son Dakika Haberleri: Diyarbakır hdp önündeki eylemde 67'nci gün; oğlu kaçırılan annenin feryadı
Son Dakika Güncel Diyarbakır hdp önündeki eylemde 67'nci gün; oğlu kaçırılan annenin feryadı

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 67'nci gün; oğlu kaçırılan annenin feryadı

7 saat önce

HDP önündeki eylemde 67'nci gün; Oğlu kaçırılan annenin feryadı (2)AİLE SAYISI 56 OLDUHDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 56'ya çıktı.

HDP önündeki eylemde 67'nci gün; Oğlu kaçırılan annenin feryadı (2)

AİLE SAYISI 56 OLDU

HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 56'ya çıktı. 8 çocuk annesi Necibe Çiftçi, 5 yıl önce, 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Rojat (21) için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek, oturma eylemine katıldı.

PKK'LILAR BİR OĞLUNU ÖLDÜRDÜ, BİR OĞLUNU KAÇIRDI

Necibe Çiftçi, bir oğlunun terör örgütüne destek vermediği için PKK'lılar tarafından kaçırılıp, öldürüldüğünü anlatarak, Ben çocuğum için buraya geldim. Çocuğumu 5 yıl önce, 16 yaşındayken kaçırdılar. HDP önüne geldim çocuğumu bulmak için. Çocuğumuzu HDP kaçırdı. 2017 yılında büyük oğlum olan 4 çocuk babası Sami, teröristlere destek vermediği için PKK'lılar tarafından çocuklarının gözleri önünde kaçırıldıktan sonra şehit edildi. Bir çiftliğe götürüp, elini kolunu bağlayıp öldürmüşler. Önce kardeşini kaçırdılar, sonra gelip, ağabeyini şehit ettiler dedi.

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 67'nci gün; oğlu kaçırılan annenin feryadı

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:31 Kaynak: DHA
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