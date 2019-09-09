Son Dakika Haberleri: Diyarbakır hdp önündeki eylemde 7'nci gün; çocuklarını isteyen aile sayısı 18'e çıktı-ek
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Diyarbakır hdp önündeki eylemde 7'nci gün; çocuklarını isteyen aile sayısı 18'e çıktı-ek

1 saat önce

DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 7'nci gün; çocuklarını isteyen aile sayısı 18'e çıktı-EK.

DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 7'nci gün; çocuklarını isteyen aile sayısı 18'e çıktı-EK

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 7'nci gün; çocuklarını isteyen aile sayısı 18'e çıktı-ek

Halkların Demokratik Partisi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 07:11 Kaynak: DHA
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