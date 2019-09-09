Diyarbakır hdp önündeki eylemde 7'nci gün; çocuklarını isteyen aile sayısı 18'e çıktı-ek
1 saat önce
DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 7'nci gün; çocuklarını isteyen aile sayısı 18'e çıktı-EK.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 07:11 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 7'nci gün; çocuklarını isteyen aile sayısı 18'e çıktı-EK
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