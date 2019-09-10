Diyarbakır hdp önündeki eylemde 8'inci gün; aile sayısı 19 oldu

HDP önündeki eylemde 8'inci gün; aile sayısı 19 oldu

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirterek, HDP il binası önünde 8 gündür oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 19 oldu.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığı iddia edip bir gün sonra parti il binası önünde oturma eylemi başlattı. Oturma eyleminin üçüncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp olan aileler, 3 Eylül Salı gününden itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Oturma eyleminin 8'inci gününde Diyarbakır'da oturan Salih Aylu da 22 Mart'ta kaybolan oğlu Mehmet (20) için nöbete başladı. Ailelerin sayısı 19'a yükselirken, oturma eylemi devam ediyor.

'NEVRUZ'DAN SONRA KAYBOLDU'

Salih Aylu, oğlunun nevruz kutlamalarına gittikten sonra HDP kongresine katılan M.I. tarafından dağa kaçırıldığını iddia etti. Aylu, şunları söyledi

En son oğlumla Nevruz'a giden kişi, çocuğumun dağda olduğunu söyledi. Aynı şekilde kendisi göndermiş. Kod ismine kadar bana söyledi. Orada kalmasını istemiyorum. Nevruz günü önce oğlumu arıyor, cevap vermeyince küçük oğlumu arıyor. Telefonu alan oğlum tehdit ediliyor. Oğlumla çıkıp Nevruz'a gidiyor. Ayın 22'sinden sonra da oğluma ulaşamadım. Ayın 23'ün de o numarayı aradım. Bana çocuğumun dağda olduğunu söyledi. Sonra Diyarbakır'da onunla buluştum ben. Bana kendisini polise niye şikayet ettiğimi sordu. 'Ben Türkiye Cumhuriyeti'nden korkmuyorum, niye beni şikayet ediyorsun' dedi. Ben de onu konuşturmak için 'Ben davamdam vazgeçerim, yeter ki çözüm bul bana' dedim. O da polise şikayet ettiğim için çözüm bulmayacağını söyledi. Çocuğum Metina'dadır. Bu adam HDP'nin kongrelerine katılmış. HDP'ye de başvurdum. Bana buraya boşuna geldiğimi, siyasi parti olduklarını söylediler. Sonuç ne olursa olsun, ben oğlumu istiyorum, terörist olmasını istemiyorum. Bugün işten izin alıp oturma eylemine geldim.

OTURMA EYLEMİNDEKİ AİLELER

1- Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde oturan Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos 2019'dan beri haber alamadıkları oğulları Süleyman (18) için 03 Eylül Salı günü oturma eylemine başladı.

2- Diyarbakırlı Remziye Akkoyun 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad (14) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı.

3- Diyarbakır'da oturan Rauf- Ayşegül Biçer çifti, 10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı. Ayşegül Biçer kanser hastası.

4- Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ve eşi Hediye Begdaş, Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs 2019'da ortadan kaybolan oğulları Yusuf (16) için 4 Eylül akşamı oturma eylemine atıldı.

5- Gaziantep'te oturan Şevket- Songül Altındaş çifti, usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm (24) için 5 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

6- Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Rahime Uymaz, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 28 Temmuz 2015'te eşi ve kızının yanında aracından indirilerek kaçırılan yeğeni polis memuru Sedat Yabalak (34) için oturma ylemine katıldı. Polis Sedat Yabalak'ın hasta annesi ünzile Yabalak ise 8 Eylül akşamı Diyarbakır'a gelip nöbete başladı. Solunum hastası Ünzile Yabalak'a, terör örgütü PKK tarafından 23 Eylül 1995'te şehit edilen Astsubay Murat Namdar'ın eşi Yıldız Namdar refakat ediyor.

7- Mardin'in Derik ilçesinden gelen Emine ve Şeyhmus Kaya çifti, İstanbul'da polis memuru iken Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğulları Vedat Kaya (28) için 5 Eylül günü oturma eylemine başladı.

8- Malatyalı Sadiye Özbey, 17 Eylül 2015'te Rize'den kendisini ziyarete gelirken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından aracı yakılıp kaçırılan oğlu Astsubay Semih için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

9- Bursa'da yaşarken eşini 17 Ağustos depreminde kaybedince Diyarbakır'a taşınan Meryem Savur, 4 yıl önce teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Fırat (22) için 5 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

10- Diyarbakırlı Sabiha Balta, 5 yıl önce kaybolan oğlu Arafat (25) için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

11- Diyarbakır'ın Dokuzçeltik köyünde oturan Aysel Koyun, 5 yıl önce dağa kaçırıldığını ileri sürdüğü oğlu Neşat (22) için 6 Eylül günü oturma eylemine başladı.

12- Diyarbakırlı Güzide Demir, 4 yıldır kayıp oğlu Aziz (20) için 7 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

13- Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yaşayan Bedirhan- Necla Çur çifti, 4 yıl önce çobanlık yaparken PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettikleri oğulları Vahit (19) için 7 Eylül günü oturma eylemine başladı.

14- Diyarbakırlı Hüsniye Kaya, 5 yıldır kaybolan kızı Mekiye'yi (19) bulmak için 8 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

15- Ayten- Şadin Elhaman çifti, 2 yıl önce kaybolan oğulları Bayram (21) için 8 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

16- İstanbul'da yaşayan Salim- Saliha Edizer çifti, 5 yıl önce HDP Kağıthane ilçe binasına gidip, kaybolan oğulları Yakup (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine başladı.

17- Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce kaybolan oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

18- Diyarbakırlı Mevlüde Üçdağ, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Ramazan (22) için 9 Eylül günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un ziyareti sırasında HDP önüne gelip eyleme katıldı.

19- Diyarbakırlı Salih Aylu, 22 Mart 2019'da kaybolan ve HDP kongresine katılan M.I.'nın PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet (20) için 10 Eylül sabahı oturma eylemine başladı.