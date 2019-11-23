Diyarbakır hdp önündeki eylemde 82'nci gün
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HDP önündeki eylemde 82'nci gün (2)AİLELERDEN MHP'YE ZİYARETDiyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 82 gündür HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdüren aileler, MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:07 Kaynak: DHA
HDP önündeki eylemde 82'nci gün (2)
AİLELERDEN MHP'YE ZİYARET
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 82 gündür HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdüren aileler, MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp'ı ziyaret etti. Aileleri karşılayan MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp, desteklerini ileterek, en kısa zamanda çocuklarına kavuşmalarını diledi. Ziyarette aileler, kendilerine verdiği desteklerden dolayı MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp'e teşekkür etti.
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