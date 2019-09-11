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Diyarbakır hdp önündeki eylemde 9'uncu gün; aile sayısı 23 oldu

1 saat önce

Diyarbakır'da, 30 Ağustos'tan beri haber alamadıkları ve terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri yeğenleri Süleyman Çetinkaya (18) için 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemine başlayan ilk aileden Aysel Bozkurt, bir süredir hastanede Yoğun Bakım Ünitesi'nde...

Diyarbakır'da, 30 Ağustos'tan beri haber alamadıkları ve terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri yeğenleri Süleyman Çetinkaya (18) için 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemine başlayan ilk aileden Aysel Bozkurt, bir süredir hastanede Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören babası Celal Çetinkaya'nın (65) ölüm haberini aldı. Bir anda yere yığılan Bozkurt'a burada bulunan sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Bozkurt, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çetinkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yaşamını yitiren Celal Çetinkaya'nın, kaybolan Süleyman'ın amcası olduğu belirtildi. Çetinkaya ailesi taziye için HDP il binası önünden ayrıldı.

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 9'uncu gün; aile sayısı 23 oldu

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Çetinkaya, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:58 Kaynak: DHA
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