Diyarbakır hdp önündeki eylemde 9'uncu gün; aile sayısı 23 oldu

HDP önündeki eylemde 9'uncu gün; aile sayısı 23 oldu (5)

KAYIP OĞLUNA SES KAYDIYLA SESLENDİ

Diyarbakır'da, HDP il binası önünde, 10 Eylül Salı günü oturma eylemine başlayan Salih Aylu, oğlu Mehmet'in (21), HDP'li olduğunu iddia ettiği M.I. tarafından tehdit edilerek, dağa kaçırıldığını ileri sürdü. 21 Mart günü düzenlenen nevruz kutlamalarından sonra haber alamadığı oğlu Mehmet'in bulunmasını isteyen Salih Aylu, M.I. ile yaptığı telefon görüşmesini kaydettiğini, bu kayıtta M.I.'nın oğluna karşı kendisinden 700 dolar istediğini ifade etti. Mehmet'e dönmesi yönünde çağrıda bulunan baba, oğlunun Kandil'in Metina bölgesine götürüldüğünü öğrendiğini söyledi.

'TEHDİT EDİLDİM'

Oğlunu kaçırdığını ve HDP'li olduğunu öne sürdüğü M.I. tarafından tehdit edildiğini savunan, Salih Aylu, şöyle konuştu

Ayın 22'sinden sonra oğluma bir daha ulaşamadın. M.I. tarafından oğlum dağa kaçırıldı. Ben bu kişiye ulaştığım zaman, bana oğlumun Kandil Metina bölgesinde olduğunu, kod adının 'Tekoşer' olduğunu söyledi. Ondan sonra kendisini polise neden şikayet ettiğimi sordu. 'Ben Türkiye Cumhuriyeti'nden korkmuyorum. Senden mi korkacağım. Elinden geleni ardına koyma' dedi. Defalarca HDP'ye gidip, orada çözüm bulmamı istedi. HDP'ye geldiğimde de bana, boşuna geldiğimi, siyasi bir parti oldukları, bu konularla ilgilenmediklerini söylediler.

Dedim ki 'Bana yardımcı olun, en azından nerede olduğunu bileyim, başka yerde aramayayım.' Bana yardımcı olamayacaklarını söylediler. Tartışıp çıktım il binasından. Bir daha da gitmedim. 'TERÖRİST 'OĞLUM TERÖRİST OLMASIN'

Terörist babası olmak istemediğini vurgulayan Aylu, Ben oğlumu geri istiyorum. Ben ne terörist babası olmak istiyorum ne de oğlumun terörist olmasını istiyorum. Benim çocuğum iyi bir insandı. Siyasetle hiç alakası yoktu. Bu çocuğu kandırıp, bir şekilde dağa götürdüler. 6 aydır da hiçbir bilgi alamadım. Dağa götüren şahıslar bana orada olduğunu söylediler. Benim çocuğumu arayarak, tehdit ederek nevruza götürüyor. Ertesi günden sonra da oğluma ulaşamadım. Bir an önce benim oğlumu geri getirsinler. Oraya gitmenin hiçbir çözümü yok. Ne kendisine ne polisimize ne askerimize zarar gelmesini istemiyoruz. Bir an önce evine dönsün. Orası ölüm yeridir. İnşallah benim sesimi duyar. Gören duyan varsa Allah rızası için bize yardımcı olsun. Oğlumu çok özledik dedi.

İnşallah evine dönersin diyen Aylu, sözlerine şöyle devam etti

Annen baban olarak seni çok özledik. Oranın sonu yok. Oğlumun götürülmesine aracılık eden kişi ile konuşmamı kaydettim. Bu kayıtta, 'Ben senden korkmuyorum. Beni polise şikayet etmişsin, Türkiye Cumhuriyeti'nden de korkmuyorum' diyor. Kabul ediyor oğlumun götürülmesine aracılık ettiğini. Hatta benden 700 dolar para da istedi. 'Kaçakçılar senin oğlunu getirip götürebilir. Sen bana 700 dolar gönder biz de gidip oğlunu getireceğiz' dedi. Ben bütün bu kayıtları polise verdim. Ondan sonra telefonu kapattı. Bir ay sonra, bir şekilde ulaştım ona. Buluştuk onunla. Oğlumun orada olduğunu söyledi.

TELEFON KAYDI GEÇ KALDIN

Baba Salih Aylu'nun oğlunun kaçırılmasına aracılık ettiğini iddia ettiği kişiyle yaptığı telefon görüşmesinde, telefondaki kişi, Kalkıp polise veriyorsun, sonra numara istiyorsun. Geç kaldın. Polise vermeyecektin. Ben sana yardımcı olacağımı söyledim. Sen kalkıp polise verdin diyor.