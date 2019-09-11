Son Dakika Haberleri: Diyarbakır hdp önündeki eylemde 9'uncu gün; aile sayısı 23 oldu
Son Dakika Güncel Haber

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 9'uncu gün; aile sayısı 23 oldu

1 saat önce

HDP önündeki eylemde 9'uncu gün; aile sayısı 23 oldu (6)AİLE SAYISI 24 OLDUDiyarbakır'da HDP il binası önüne gelen Nihan Çiçek, 2015'ten bu yana haber alamadığı nişanlı kızı Hatun (24) için oturma eylemine başladı.

HDP önündeki eylemde 9'uncu gün; aile sayısı 23 oldu (6)

AİLE SAYISI 24 OLDU

Diyarbakır'da HDP il binası önüne gelen Nihan Çiçek, 2015'ten bu yana haber alamadığı nişanlı kızı Hatun (24) için oturma eylemine başladı. Aile sayısının 24 olduğu HDP önünde eyleme başlayan Çiçek, kızının eşinin akrabaları tarafından dağa kaçırıldığını öne sürdü. Kaybolduktan bir yıl sonra telefonla görüştürüldüğünü kızının yaralandığını anlattığını söyleyen Çiçek, Kızım yaralanmış bana telefonla ulaştılar, kızımla konuşturdular. Anne 'Beni kandırdılar' dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum; rica ediyorum kızımı kurtarın dedi.

TİYATRO OYUNCULARINDAN ZİYARET

Yerelden Evrensele Sanat Platformu ve Tiyatro Oyuncuları Derneği üyeleri, Diyarbakır'da oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Burada ailelere gül dağıtan dernek üyeleri adına gazetecilere açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı ve yönetmen İsmail Yeşilbağ, Bu analar Türkiye'de bir çok erkekten daha cesurdur. Ben onların llerini öpmeye geldim. Bu anneler ve bu babalar kazanacaktır. Böylece hepimiz kazanacağız. Bu ülkeyi kimse bölemeyecek dedi.

Bazı STK üyeleri ise HDP önünde Türk bayrağı açtı.

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 9'uncu gün; aile sayısı 23 oldu

Halkların Demokratik Partisi, kızım dizisi, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tahliye kararının ardından Selahattin Demirtaş'ın avukatları mahsupluk başvurusu yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü HDP binası önünde nöbet tutan Diyarbakırlı anneden Galatasaray'a çağrı! Deneyimli gazeteci Cengiz Aldemir'den Akın Birdal suikastiyle ilgili dikkat çeken anı: Öldü zannettiğim Birdal'ın elinden ödül aldım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 21:09:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır hdp önündeki eylemde 9'uncu gün; aile sayısı 23 oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]