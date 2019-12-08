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Diyarbakır hdp önündeki eylemde 97'nci gün

6 saat önce

HDP önündeki eylemde 97'nci gün (2)BÜYÜKELÇİLERDEN ZİYARETDışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilciliği ile Diyarbakır Valiliği'nin ortaklaşa düzenlediği organizasyon kapsamında kente gelen, 9 ülkenin Ankara büyükelçisi, HDP il binası önünde oturma eylemindeki aileleri ziyaret etti.

HDP önündeki eylemde 97'nci gün (2)

BÜYÜKELÇİLERDEN ZİYARET

Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilciliği ile Diyarbakır Valiliği'nin ortaklaşa düzenlediği organizasyon kapsamında kente gelen, 9 ülkenin Ankara büyükelçisi, HDP il binası önünde oturma eylemindeki aileleri ziyaret etti. Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Romanya Büyükelçisi Gabriel Catalin Sopanda, KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü, Irak Büyükelçisi Hasan al-Janabi, İngiltere Büyükelçisi Dominick John Chilcott, Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Kırgızistan Büyükelçisi Kubanychbek Omuraliev, Polonya Büyükelçiliği Müsteşarı Robert Przemyslaw Trzeciak ve İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand ile Dışişleri Bakanlığı İl Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Yağlı, HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerle görüştü. Çocukları kaçırılan anne- babalar, büyükelçilere, eylemi neden sürdürdüklerini anlattı. Aileler, büyükelçilerden çocuklarının bulunması için yardım talebinde bulundu.

Ziyaretin ardından büyükelçiler bina önünden ayrılırken, Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, eşi ve çocuğunu yanına alarak, tekrar nöbet çadırına gidip, annelerle konuştu ve acılarını paylaştığını, yanlarında olduğunu söyledi.

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 97'nci gün

Halkların Demokratik Partisi, Dışişleri Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 06:34 Kaynak: DHA
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