Diyarbakır hdp önündeki oturma eyleminde 102'nci gün - Son Dakika

HDP önündeki oturma eyleminde 102'nci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini 102'nci günde de sürdürüyor. Eylemdeki Celil Begdaş, Cafer Ceylan'ın ailesine kavuşmasıyla umutlandığını belirterek, oğlunun da kaçıp gelmesini istediğini söyledi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Oturma eylemindeki annelerden Hatice Ceylan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan oğlu Cafer'e kavuşmasına rağmen oturma eylemine devam etti. HDP önünde oturan 58 aile, eylemini 102'nci günde de sürdürdü.

Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un (16) HDP'liler tarafından düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia ederek, 4 Eylül akşamı oturma eylemine katıldı. Celil Begdaş, oğlunu çok özlediğini ve bir an önce dönmesini beklediğini söyledi.

Begdaş, Cafer Ceylan'ın gelmesiyle umutlandıklarını belirterek, İçimizdeki acı dinmiyor. Tek umut şimdi gelen evladımız. O çocukla görüştüm. O çocuk dedi ki 'Ben cezaevini göz önüne aldım, geldim'. 'İşkence de yok' dedi. Şu an evinde. Ailesine teslim edildi. Ben buradan oğluma sesleniyorum. Beni görüyor, duyuyorsa Allah için gelsin yeter. Bu acı yeter. Annesi hasta, biz burada perişan. Evlat acısı çok zordur. Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın diye konuştu.