Diyarbakır hdp önündeki oturma eyleminde 107'nci gün - Son Dakika
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Diyarbakır hdp önündeki oturma eyleminde 107'nci gün

6 saat önce

HDP önündeki oturma eyleminde 107'nci gün (2)AİLE SAYISI 60 OLDUDiyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini 107'nci günde de sürdürüken, aile sayısı 60 oldu.

HDP önündeki oturma eyleminde 107'nci gün (2)

AİLE SAYISI 60 OLDU

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini 107'nci günde de sürdürüken, aile sayısı 60 oldu. Batman'ın Sason ilçesinden gelen Nağbet Akın (59), lise öğrencisi oğlu Bayram'dan (17) geçen Ağustos ayından bu yana haber alamadığını ifade ederek, Oğlum lise 2'nci sınıfa gidiyordu. Geçen Ağustos ayı ortalarında kayboldu. Aradım ama bulamadım. HDP'ye gidip geliyormuş. Oğlumu onların götürdüğünü düşünüyorum. Ben zengin değilim ki birileri fidye için oğlumu götürsün. Başka nereye gitmiş olabilir. Hiçbir haber alamadım. Oğlum kaçırıldı dünyam yıkıldı. Oğluma yalvarıyorum. Neredeysen gel. Bak ben perişan oldum dedi.

Diyarbakır hdp önündeki oturma eyleminde 107'nci gün

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:38 Kaynak: DHA
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