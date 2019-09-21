Son Dakika Haberleri: Diyarbakır hdp önündeki oturma eyleminde 19'uncu gün
Son Dakika Güncel Haber

Diyarbakır hdp önündeki oturma eyleminde 19'uncu gün

1 saat önce

HDP önündeki oturma eyleminde 19'uncu gün (2)BBP'Lİ KADINLARDAN ZİYARETBüyük Birlik Partisi (BBP) Kadın Kolları Genel Başkanı Meryem Ünsal, bir grup partiliyle 3 Eylül'den bu yana HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır hdp önündeki oturma eyleminde 19'uncu gün, System.String[]

HDP önündeki oturma eyleminde 19'uncu gün (2)

BBP'Lİ KADINLARDAN ZİYARET

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kadın Kolları Genel Başkanı Meryem Ünsal, bir grup partiliyle 3 Eylül'den bu yana HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu. Ailelere üstünde ay yıldız bulunan eşarp hediye eden Ünsal, Genel Başkanımız Mustafa Destici'nin selamlarını getirdim. 22 Ağustos'tan bu yana mücadele veren evlatları için burada oturan annelerimizi ekran başında seyrediyoruz. Yanlarına gelip onlara ses olmaya, destek olmaya, yanlarında bulunmaya geldik. Terörü lanetliyoruz. Hiçbir anne acı çekmesin istiyoruz. Biz de anneyiz. Kadınlar olarak buraya gelmemizin sebebi anne olmamız. Acılarına duyarsız kalamıyoruz. Onlar ağlayınca içimiz yanıyor. Gencecik yetiştirmiş, almış götürmüşler. Anne burada acı çekiyor. Devletimizin kararlı operasyonları var. Bunu devletimizin çözeceğine inanıyorum ben. Şiddetin her türlüsünü lanetliyoruz. Terörü lanetliyoruz dedi.

Halkların Demokratik Partisi, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vahşi saldırgan, demir çubukla gasp ettiği 91 yaşındaki kadını ölüme terk etti
Galata Köprüsü'nde intihara kalkışan turisti, başka bir turist kurtardı! Nefes kesen anlar kamerada Kadın sürücü, aracını yol kapatan eylemcilerin üzerine sürdü: 5 yaralı Ronaldo, kendisine hamburger yardımcı yapan kadını buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 15:30:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır hdp önündeki oturma eyleminde 19'uncu gün
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]