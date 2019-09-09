Son Dakika Haberleri: Diyarbakır hdp önündeki oturma eyleminin 7'nci gününde aile sayısı 17 oldu-2
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Diyarbakır hdp önündeki oturma eyleminin 7'nci gününde aile sayısı 17 oldu-2

2 saat önce

DİYARBAKIR HDP önündeki oturma eyleminin 7'nci gününde aile sayısı 17 oldu-2.

DİYARBAKIR HDP önündeki oturma eyleminin 7'nci gününde aile sayısı 17 oldu-2

Diyarbakır hdp önündeki oturma eyleminin 7'nci gününde aile sayısı 17 oldu-2

Halkların Demokratik Partisi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:00 Kaynak: DHA
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