Diyarbakır hdp önündeki oturma eyleminin 7'nci gününde aile sayısı 17 oldu-2
2 saat önce
DİYARBAKIR HDP önündeki oturma eyleminin 7'nci gününde aile sayısı 17 oldu-2.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:00 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR HDP önündeki oturma eyleminin 7'nci gününde aile sayısı 17 oldu-2
Diyarbakır Başsavcılığından HDP'nin il ve ilçe örgütleri hakkında soruşturma HDP binası önünde eylem büyüyor! Evlat nöbetine iki aile daha katıldı Hükümete yakın yazar, Haluk Levent'ten özür diledi HDP'den il binası önündeki annelerle ilgili açıklama: Cumhurbaşkanı aileleri kışkırtıyor