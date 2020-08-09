DİYARBAKIR Hevsel Bahçeleri'ndeki erik ağaçlarını dolu vurdu - Son Dakika

Hevsel Bahçeleri'ndeki erik ağaçlarını dolu vurdu

DİYARBAKIR'daki UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Hevsel Bahçeleri'ndeki erik ağaçlarına, ilkbaharda etkili olan doluların zarar verdiği görüldü. Çiftçi Hatim Erim (44), "Bu sene 20 ton erik beklerken, kalitesi düşük yaklaşık 3 ton erik elde edebildik" dedi.

Yaban hayatı ve biyoçeşitliliğinin yanı sıra Diyarbakır ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sebze ve meyve ihtiyacının kısmen karşılandığı, UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri'nde üzüm, şeftali, elma ve erik gibi meyveler ile reyhan, dere otu, maydanoz, marul, lahana, soğan, pırasa ve sarımsak gibi çeşitli ürünler yetiştiriliyor. İlkbaharda bölgede etkili olan doluların ise verdiği zarar, meyveler olgunlaştıktan sonra ortaya çıktı. Bu durum, meyvelerin kalitesinin düşmesine neden oldu.

Hevsel Bahçeleri'nde çiftçilik yapan Hatim Erim, erikten zarar ettiklerini belirterek, "İlkbaharda aşırı yağmur yağdı. Yağmurdan sonra bayramda gece dolu yağdı. O dolunun etkisi, meyve küçükken vurduğu için hem geç yetişti hem de darbe aldı. Kabuk tuttu. Bir de küçük kaldı. Epey bir zarar oldu. Kalitesini düşürdü. Satışa götürdüğümüz zaman millet sürekli şikayetçi. Hem tadı hem üretimi düşük kaldı. Diyarbakır, şu an sıcak ve ondan dolayı yumuşak kaldı. Burada, bildiğimiz tüm yeşillikler yetişiyor. Şu an tarlalarımızda şeftalilerimiz de var. 10 dönümde karışık meyve var. Bu 10 dönüm aşırı yağış olmazsa bir hastalık olmazsa nereden baksan 15- 20 ton elde edebilirsiniz. Bu sene yağışlardan epey mantara çevirdi. 20 ton beklerken 2,5- 3 ton zarar ettik" diye konuştu.