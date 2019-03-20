Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Hevsel'de Vurulan Yaralı Kızıl Şahin Korumaya Alındı

Diyarbakır Hevsel'de Vurulan Yaralı Kızıl Şahin Korumaya Alındı

51 dakika önce

Hevsel'de vurulan yaralı kızıl şahin korumaya alındıBirleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Kültürü Mirası listesinde yer alan Diyarbakır'daki Hevsel Bahçeleri'nde avcılar tarafından vurulan yaralı kızıl şahin korumaya alındı.

Hevsel'de vurulan yaralı kızıl şahin korumaya alındı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Kültürü Mirası listesinde yer alan Diyarbakır'daki Hevsel Bahçeleri'nde avcılar tarafından vurulan yaralı kızıl şahin korumaya alındı.

Sur ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Kültürü Mirası listesindeki Hevsel Bahçeleri'nde avcıların sol kanadından vurulan kızıl şahin, çiftçi Murat Oğurlu tarafından bulundu. Oğurlu, kuşun tedavi edilmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim etti. Türkiye'nin en yırtıcı kanatlı hayvanlarından biri olan yaralı kızıl şahini alan yetkililer, tedavisinin ardından doğaya salacaklarını söyledi.

3 kuşaktan beridir Hevsel Bahçeleri'nde kavak yetiştiriciliği yaptığını anlatan Murat Oğurlu, Hevsel Bahçeleri'nde av yasağının getirilmesi gerektiğini söyledi. Oğurli, Her gün kavak ağaçlarımı kontrole gelirim. Birileri zarar vermesin veya durumlarını gözlemlemek için. Dün, kavaklıklar arasında dolaşırken kızıl şahini yaralı halde buldum. Daha önce de buna benzer şekilde yaralı kuşlar gördüm. Her seferinde de Doğa Koruma ve Milli parklar İl Müdürlüğü yetkililerini aradım ve yaralı hayvanı kendilerine teslim etti. Hevsel Bahçeleri'nde av yasağı mutlaka getirilmeli. Yetkililerin Hevsel Bahçeleri'nin girişlerine 'avlanmak yasaktır? yazılı levhalar koymalı. Aksi durumda bu kuşları vurmaya devam edecekler. Av yasağı mevsimi başlamasına rağmen bu olaylar yaşanıyorsa, av yasağının kalktığı sonbahar ve kışın avcılardan neler çektiğimizi varın siz düşünün dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:48 Kaynak: DHA

Sur, Hevsel Bahçeleri, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Yeni Zelanda Canisiyle Görüştü" İddiasına Brunson'dan Cevap Geldi Son Dakika! Marketlerin Kendi Ürünlerini Satmalarına Sınırlama Geliyor Propaganda Serbestliği ve Seçim Yasakları Yarın Başlıyor 7 Kilo Ağırlığında Bebek Dünyaya Getiren Anneden Olay Yorum: Kamyon Çarpmış Gibi Hissettim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 12:39:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Hevsel'de Vurulan Yaralı Kızıl Şahin Korumaya Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]