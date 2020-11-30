Diyarbakır'da yeni mezar yeri oluşturuldu - Son Dakika

Diyarbakır'da yeni mezar yeri oluşturuldu

30.11.2020 12:45
Diyarbakır'da yeni mezar yeri oluşturuldu, System.String[]

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Gözalan Mahallesinde bulunan 1 milyon 603 bin 375 metrekarelik mera alanı, yeni mezarlık yeri olarak belirlendi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Gözalan Mahallesinde bulunan 1 milyon 603 bin 375 metrekarelik mera alanı, yeni mezarlık yeri olarak belirlendi.

Diyarbakır İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 27 Kasım 2020 Cuma günü Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında, kent merkezinde kullanılacak olan yeni mezarlık yerinin belirlenmesi kapsamında toplandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğünün 28 Mayıs 2020 tarih ve E.14347 sayılı yazısında yeni mezarlık alanına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Söz konusu talep üzerine 19 Ocak 2010 tarih ve 27467 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin Mezarlık Yeri Seçimi Komisyonu başlıklı 6. maddesinin 3. bendine istinaden 14 Eylül 2020 tarih ve 18172422-129-E.876 sayılı valilik onayıyla Mezarlık Yeri Seçimi Komisyonu oluşturuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanlığının belirlemiş olduğu alternatif yeni mezarlık alanları önerisi doğrultusunda Mezarlık Yeri Seçimi Komisyonu teknik personelleri tarafından 21 Eylül 2020 tarihinde belirtilen yerlerde mahallinde yapılan alan çalışması sonucu oluşturulan gözlem raporu ile yapılan inceleme ve değerlendirmede, mezarlık yeri olarak yapılmasında sakınca görülmeyen Kayapınar ilçesi, Gözalan Mahallesinde bulunan 1 milyon, 603 bin 375,33 metrekare yüzölçümüne sahip, mera niteliğindeki 123 ada 9 parsel No'lu taşınmaz 26 Kasım 2020 tarihinde Mezarlık Yeri Seçimi Komisyonunca uygun görülerek imza altına alınmış ve yeni mezarlık yeri olarak İl Hıfzıssıhha Kuruluna sunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesine göre Mezarlık Yeri Seçim Komisyonunca seçilerek kurula sunulan Gözalan Mahallesinde bulunan mera niteliğindeki 1milyon 603 bin375,33 metrekare yüzölçümüne sahip 123 ada 9 parsel No'lu taşınmazın ilimiz Merkez Yeni Mezarlık Yeri olarak belirlenmesine, yeni mezarlık yeri olarak belirlenen yerin, 19 Ocak 2020 tarihli ve 27467 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 13 Haziran 2020 tarihli ve 21959 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun doğrultusunda mülkiyet, tesis ve inşası hakkındaki tüm iş ve işlemlerin ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da yeni mezar yeri oluşturuldu

Hıfzıssıhha Kurulu, Diyarbakır, Kayapınar, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da yeni mezar yeri oluşturuldu - Son Dakika


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