Diyarbakır Hipodromu'nda 4 bin fidan dikildi - Son Dakika

Diyarbakır Hipodromu'nda 4 bin fidan dikildi

06.03.2021 14:04

Diyarbakır Hipodromu'nda 4 bin fidan dikildiDİYARBAKIR'ın Çınar ilçesindeki 1500 dönüm arazi üzerine kurulu hipodromda, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal'ın katılımıyla 4 bin fidan dikildi.

Diyarbakır Hipodromu'nda 4 bin fidan dikildi

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesindeki 1500 dönüm arazi üzerine kurulu hipodromda, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal'ın katılımıyla 4 bin fidan dikildi.

Diyarbakır Hipodromu'nda AK Parti milletvekillerinin katılımıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Çınar Kaymakamı Sinem Büyüknalçacı ile çok sayıda partilinin yer aldığı etkinlikte 4 bin fidan, 1500 dönüm arazi üzerine kurulu hipodromda toprakla buluşturuldu.

Fidan dikim etkinliğinde konuşan AK Parti'li Eker, hipodromun sadece at yarışı için değil mesire alanı da olarak kullanıldığını söyledi. Hipodromda bugüne kadar 40 bin fidanın dikildiğini belirten Eker, "Diyarbakır Hipodromu sadece atların koşu yaptığı yer değil aynı zamanda halkı için bir mesire yeridir. Bünyesinde 2015 yılında kurduğumuz bir hipoterapi merkezi de var. Atla tedavide gerek ortopedik engelli çocuklarımızın ve down sendromluların tedavileri için at binmeleri çok önemlidir. Şu ana kadar 350 çocuğa tedavi uygulandı. Atçılık kültürünün gelişmesi ve at binmek isteyenler, buradan yararlanabiliyor. Diyarbakır için önemli bir yer ve dikilen bu fidanlarla beraber Türkiye'nin en çok fidan dikilen hipodromuna sahip" dedi.

Diyarbakır Hipodromu'nda 4 bin fidan dikildi
Diyarbakır Hipodromu'nda 4 bin fidan dikildi
Diyarbakır Hipodromu'nda 4 bin fidan dikildi
Diyarbakır Hipodromu'nda 4 bin fidan dikildi
Diyarbakır Hipodromu'nda 4 bin fidan dikildi
Diyarbakır Hipodromu'nda 4 bin fidan dikildi
Diyarbakır Hipodromu'nda 4 bin fidan dikildi
Diyarbakır Hipodromu'nda 4 bin fidan dikildi
Diyarbakır Hipodromu'nda 4 bin fidan dikildi
Diyarbakır Hipodromu'nda 4 bin fidan dikildi
Diyarbakır Hipodromu'nda 4 bin fidan dikildi
Diyarbakır Hipodromu'nda 4 bin fidan dikildi
Diyarbakır Hipodromu'nda 4 bin fidan dikildi

Oya Eronat, Diyarbakır, AK Parti, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır Hipodromu'nda 4 bin fidan dikildi - Son Dakika


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