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Diyarbakır'ı huzura kavuşturacak 'Narko Alan' projesi başladı - Son Dakika

Diyarbakır'ı huzura kavuşturacak 'Narko Alan' projesi başladı

21.09.2021 19:15

- Diyarbakır'ı huzura kavuşturacak 'Narko Alan' projesi başladı Bin 200 polis ile 'Narko Alan' projesi başladı, sokaklar didik didik arandı Diyarbakır'da polisinden 'Narko Alan' projesi bin 200 polis ile başladı.

- Diyarbakır'ı huzura kavuşturacak 'Narko Alan' projesi başladı

Bin 200 polis ile 'Narko Alan' projesi başladı, sokaklar didik didik arandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da polisinden 'Narko Alan' projesi bin 200 polis ile başladı. 80 ayrı uygulama noktasında ekipler ara sokaklarda şüpheli şahıslar üzerinde arama yaptı. Bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, okul önleri ve çevresindeki park ile ara sokaklarda uyuşturucu tacirlerine yönelik kenti huzura kavuşturacak 'Narko Alan' projesi başladı. Gece ve gündüz bin 200 polisin katılımıyla gerçekleşen uygulama Bağlar, Yenişehir, Sur ve Kayapınar ilçelerinde başta olmak üzere 80 ayrı noktada yapılırken, polisler ara sokaklarda şüpheli şahısları, araçları ve metruk binaları didik didik aradı. Hassas burunlu polis köpekleri de gerçekleşen uygulamada merkez Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesinde bir kişi gözaltına alındı, yapılan araç aramalarında ise bir miktar 'esrar' uyuşturucu maddesi

ele geçirildi. Emniyet yetkilileri, kentteki uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların her gün sıklıkla devam edeceğini kaydetti.

Diyarbakır'ı huzura kavuşturacak 'Narko Alan' projesi başladı
Diyarbakır'ı huzura kavuşturacak 'Narko Alan' projesi başladı
Diyarbakır'ı huzura kavuşturacak 'Narko Alan' projesi başladı
Diyarbakır'ı huzura kavuşturacak 'Narko Alan' projesi başladı
Diyarbakır'ı huzura kavuşturacak 'Narko Alan' projesi başladı
Diyarbakır'ı huzura kavuşturacak 'Narko Alan' projesi başladı
Diyarbakır'ı huzura kavuşturacak 'Narko Alan' projesi başladı
Diyarbakır'ı huzura kavuşturacak 'Narko Alan' projesi başladı
Diyarbakır'ı huzura kavuşturacak 'Narko Alan' projesi başladı
Diyarbakır'ı huzura kavuşturacak 'Narko Alan' projesi başladı
Diyarbakır'ı huzura kavuşturacak 'Narko Alan' projesi başladı
Diyarbakır'ı huzura kavuşturacak 'Narko Alan' projesi başladı

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Uyuşturucu, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'ı huzura kavuşturacak 'Narko Alan' projesi başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'ı huzura kavuşturacak 'Narko Alan' projesi başladı - Son Dakika
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