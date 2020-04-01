Diyarbakır'ı sağanak vurdu, onlarca büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

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Diyarbakır'ı sağanak vurdu, onlarca büyükbaş hayvan telef oldu
6 saat önce
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana gelen selde birçok ev ve ahır sular altında kalırken, onlarca büyükbaş hayvan telef oldu.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana gelen selde birçok ev ve ahır sular altında kalırken, onlarca büyükbaş hayvan telef oldu.
Diyarbakır'da dün akşam saatlerinden itibaren devam eden sağanak yağış kentte hayatı durma noktasına getirdi. Kentin birçok yerinde su taşkınları olurken Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi'nde sel meydana geldi. Yoğun yağış nedeni ile meydana gelen selde, birçok ev ve ahır sular altında kalırken, onlarca büyükbaş hayvan telef oldu.
Vatandaşlar, sel nedeni ile büyük zarara uğradıklarını belirterek yetkililerin kendilerine yardım etmelerini istedi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 10:04 Kaynak: İHA
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