DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, "Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi"nin açılışını yaptı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rusya Ukrayna savaşına değinerek, "Barışı ve bu savaşın bitmesini kendisine sorumluluk hisseden yegane ülkelerden birisiyiz. Çünkü barışın, huzurun, kardeşliğin, hem insanlığa hem geleceğe hem de geçmişin bıraktığı mirasa sahip çıkabileceğini bilen bir anlayışın çocuklarıyız. Hep birlikte dünyaya güçlü bir ses vermemiz lazım." dedi.