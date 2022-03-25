DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, "Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi"nin açılışını yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, "Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi"nin açılışını yaptı

25.03.2022 13:23

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rusya Ukrayna savaşına değinerek, "Barışı ve bu savaşın bitmesini kendisine sorumluluk hisseden yegane ülkelerden birisiyiz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rusya Ukrayna savaşına değinerek, "Barışı ve bu savaşın bitmesini kendisine sorumluluk hisseden yegane ülkelerden birisiyiz. Çünkü barışın, huzurun, kardeşliğin, hem insanlığa hem geleceğe hem de geçmişin bıraktığı mirasa sahip çıkabileceğini bilen bir anlayışın çocuklarıyız. Hep birlikte dünyaya güçlü bir ses vermemiz lazım." dedi.

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi nin açılışını yaptı
DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi nin açılışını yaptı
DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi nin açılışını yaptı
DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi nin açılışını yaptı
DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi nin açılışını yaptı
DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi nin açılışını yaptı
DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi nin açılışını yaptı
DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi nin açılışını yaptı
DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi nin açılışını yaptı
DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi nin açılışını yaptı
DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi nin açılışını yaptı
DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi nin açılışını yaptı
DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi nin açılışını yaptı
DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi nin açılışını yaptı
DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi nin açılışını yaptı
DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi nin açılışını yaptı
DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi nin açılışını yaptı
DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi nin açılışını yaptı

YORUMLAR
500
Görüntüler Mariupol'de vurulan bir sığınaktan! İnsanlar korku içinde sonlarını bekliyor Görüntüler Mariupol'de vurulan bir sığınaktan! İnsanlar korku içinde sonlarını bekliyor AB liderleri güvenlik ve savunma rehberi 'Stratejik Pusula'yı kabul etti AB liderleri güvenlik ve savunma rehberi 'Stratejik Pusula'yı kabul etti Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: BM'ye göre Rus güçlerinin kontrolündeki bölgelerde siviller kaçırılıyor, keyfi şekilde gözaltına alınıyor Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: BM'ye göre Rus güçlerinin kontrolündeki bölgelerde siviller kaçırılıyor, keyfi şekilde gözaltına alınıyor

Süleyman Soylu, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, 'Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi'nin açılışını yaptı - Son Dakika


Son Dakika
14:36 Görüntüler Mariupol'de vurulan bir sığınaktan! İnsanlar korku içinde sonlarını bekliyor
14:25 Erdoğan'dan İsrail'le enerji işbirliği çıkışı: "Bu da nereden çıktı?" diyeceksiniz
14:19 Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Kadro dışı bırakılan Mesut Özil'den ilk açıklama: Haberim yoktu, antrenmana gelme dediler
14:14 Alparslan Kuytul destekçileri Adana'nın ardından şimdi de Şanlıurfa'da eylem yapıyor!
14:08 Bomba iddia: Buket Aydın, oyuncu Demet Özdemir'in eski sevgilisi Yaman Taciroğlu ile yeni aşka yelken açtı!
13:46 Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz'ı yalnız bırakmadı! Maçın ardından gelen eleştirilere gönderme yaptı
13:44 Kayseri'de tezgaha geçip pastırma kesen Akşener, gelen soruya verdiği cevapla herkesi güldürdü: Uyanık seni
13:26 Kayıp aranırken, kıskançlık cinayetine kurban gittiği anlaşılmıştı! Sanıktan inanılmaz savunma: O kadın eskort, eskortu kıskanmam!
13:21 Erdoğan, S-400 tartışmalarına son noktayı koydu: Bunlar savunma noktasında bizim kendi malımızdır
13:15 İsviçreli milyoner "para sorun değil" dedi ve yüzlerce Ukraynalıyı özel uçakla ülkesine taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 14:41:35. #1.12#
SON DAKİKA: DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Soylu, "Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi"nin açılışını yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement