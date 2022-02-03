Diyarbakır İHD Şubesi'nde şafak operasyonu tamamlandı: Çok sayıda dokümana el konuldu - Son Dakika

Diyarbakır İHD Şubesi'nde şafak operasyonu tamamlandı: Çok sayıda dokümana el konuldu

DİYARBAKIR - Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın Diyarbakır İHD Şubesi'nde şafak vakti başlatılan operasyonun aramaları tamamlandı. Çok sayıda dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Yaklaşık bir buçuk yıldır Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Tem ve İstihbarat Şube ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar neticelerini vermeye devam ediyor. Soruşturmalar neticesinde Diyarbakır İHD Şube sekreteri Ferhat Berkpınar'ın örgütle temasının tespit edilmesiyle bu sabah 06.30 itibariyle eş zamanlı olarak şüpheli Berkpınar'ın evinde ve iş yeri olan Diyarbakır İnsan Hakları Derneğinde yapılan aramalar tamamlandı. Aramalar neticesinde çok sayıda dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Ferhat Berkpınar'ın kardeşi Fırat Berkpınar'ın 29 Nisan 2017'de Adıyaman Akçalı köyü kırsalında Volkan Bora ile birlikte öldürüldüğü, Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'in sevgilisi olan Volkan Bora ile akrabalık ilişkisinin bulunduğu tespit edilen bilgiler arasında olduğu, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.