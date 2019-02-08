Son Dakika Haberleri: Diyarbakır İki Grup Arasında Silahlı Kavga 1 Yaralı

Diyarbakır İki Grup Arasında Silahlı Kavga 1 Yaralı

1 saat önce

İki grup arasında silahlı kavga 1 yaralıDİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İki grup arasında silahlı kavga 1 yaralı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Sokaktan geçerken kavganın ortasında kalan bir grup kadın da polise şikayette bulundu.

Olay, saat 23.00 sıralarında Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 708'inci sokakta meydana geldi. Sokakta karşılaşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada henüz ismi belirlenemeyen 1 kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAVGANIN ORTASINDA KALAN KADINLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay sırasında yoldan geçen bir grup kadın yara almadan kurtulurken, kadınlar polisin bulunduğu bölgeye gelerek yaşanan kavgada kurşunların kendilerine de isabet edebileceğini belirterek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:01 Kaynak: DHA

5 Nisan, Bağlar, kavga, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adana'da Sazan Balığıyla Yapılan Dolandırıcılığa Güldüren Tepki: Sazan Gibi Düştük Enkazdan Sağ Çıkarılan Annenin Duygulandıran Sorusundan 20 Saat Sonra Mucize Gerçekleşti

Dünyanın En Kısa Evliliği 3 Dakika Sürdü! Boşanma Sebepleri 'Pes' Dedirtti Ece Gürsel, İhanete Uğradığını Canlı Yayında İtiraf Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 02:18:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır İki Grup Arasında Silahlı Kavga 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]