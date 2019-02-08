Diyarbakır İki Grup Arasında Silahlı Kavga 1 Yaralı
1 saat önce
İki grup arasında silahlı kavga 1 yaralıDİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
İki grup arasında silahlı kavga
1 yaralı
DİYARBAKIR'ın Bağlar
ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Sokaktan geçerken kavganın ortasında kalan bir grup kadın da polise şikayette bulundu.
Olay, saat 23.00 sıralarında Bağlar ilçesi 5 Nisan
Mahallesi 708'inci sokakta meydana geldi. Sokakta karşılaşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada henüz ismi belirlenemeyen 1 kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis
çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
KAVGANIN ORTASINDA KALAN KADINLAR ŞİKAYETÇİ OLDU
Olay sırasında yoldan geçen bir grup kadın yara almadan kurtulurken, kadınlar polisin bulunduğu bölgeye gelerek yaşanan kavgada kurşunların kendilerine de isabet edebileceğini belirterek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:01 Kaynak: DHA
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