Diyarbakır'da son 10 günde 667 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 21 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da son 10 günde 667 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 21 kişi tutuklandı

07.09.2022 12:26
Diyarbakır'da son 10 günde 667 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 21 kişi tutuklandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından kentte son 10 günde gerçekleştirdikleri operasyonların bilançolarını açıkladı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından kentte son 10 günde gerçekleştirdikleri operasyonların bilançolarını açıkladı. Operasyonda 667 kilo 896,60 gram esrar ve türevleri ele geçirilirken, 21 kişi de tutuklandı.

Emniyetin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğümüz tarafından 28 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde kent genelinde 131 operasyon düzenlendi, 169 şüpheliye işlem yapılmış, 21 şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmış, 4 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır" denildi.

Paylaşımda, "Operasyonlarda, 667 kilo 896,60 gram esrar ve türevleri, 5,72 gram eroin, 3 adet tabanca, 323 adet fişek, 15 adet cep telefonu, 4 adet payp düzenek, 2 adet terazi tohumu, 1 adet av tüfeği, 9 adet av fişeği, 1 adet AK-47 tüfek, 7 adet fişek, 17 kök kenevir, 105,83 gram metamfetamin, 8 adet sentetik ecza, 35 bin 625 Türk Lirası para, ele geçirildi" ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da son 10 günde 667 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 21 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da son 10 günde 667 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 21 kişi tutuklandı - Son Dakika
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