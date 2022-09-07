Emniyetin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğümüz tarafından 28 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde kent genelinde 131 operasyon düzenlendi, 169 şüpheliye işlem yapılmış, 21 şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmış, 4 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır'da son 10 günde 667 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 21 kişi tutuklandı - Son Dakika

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