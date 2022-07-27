Jandarma Genel Komutanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Eren Abluka-26 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser operasyonunda 2 milyon 293 bin 180 kök kenevir bitkisi, 40 kilogram toz esrar, 34 kilogram kubar esrar, 4 bin 865 metre su hortumu ve 2 su motoru ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Jandarma, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır'da terörün finans kaynağına darbe: 2 milyon 293 bin kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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