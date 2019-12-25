Diyarbakır il jandarma komutanlığınca, lice'de gerçekleştirilen kıran-11 operasyonu - Son Dakika

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Diyarbakır il jandarma komutanlığınca, lice'de gerçekleştirilen kıran-11 operasyonu
6 saat önce
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice'de gerçekleştirilen Kıran-11 Operasyonu.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:58 Kaynak: DHA
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice'de gerçekleştirilen Kıran-11 Operasyonu
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