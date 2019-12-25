Diyarbakır il jandarma komutanlığınca, lice'de gerçekleştirilen kıran-11 operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır il jandarma komutanlığınca, lice'de gerçekleştirilen kıran-11 operasyonu - Son Dakika

Diyarbakır il jandarma komutanlığınca, lice'de gerçekleştirilen kıran-11 operasyonu

6 saat önce

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice'de gerçekleştirilen Kıran-11 Operasyonu.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice'de gerçekleştirilen Kıran-11 Operasyonu

Diyarbakır il jandarma komutanlığınca, lice'de gerçekleştirilen kıran-11 operasyonu

Diyarbakır, Jandarma, Lice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:58 Kaynak: DHA
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