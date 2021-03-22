Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasında yayınlanan 'Şehrimiz Diyarbakır' kitapçığına tepki - Son Dakika

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasında yayınlanan 'Şehrimiz Diyarbakır' kitapçığına tepki

22.03.2021 20:44

- Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasında yayınlanan 'Şehrimiz Diyarbakır' kitapçığına tepki DİKTUM-DER Başkanı Kenan Aksu: "Bu bahtsız yazının ve algının düzeltilmesini istiyoruz" Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sayfasında yayınlanan 'Şehrimiz Diyarbakır' kitabında...

- Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasında yayınlanan 'Şehrimiz Diyarbakır' kitapçığına tepki

DİKTUM-DER Başkanı Kenan Aksu:

"Bu bahtsız yazının ve algının düzeltilmesini istiyoruz"

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sayfasında yayınlanan 'Şehrimiz Diyarbakır' kitabında yer alan 'Şehrin riskleri' adlı bölümde kentin, fırsatlar sunduğu kadar bazı riskler de içerdiği ve bu riskler arasında, cinsel istismarın da şehirde karşılaşılabilecek risklerden bazıları olduğun yazılması Diyarbakır'da tepkilere neden oldu. Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aksu, söz konusu kitapçığa tepki göstererek "Diyarbakırlılar ve sivil toplum örgütü olarak bunun bir an önce düzeltilmesini istiyoruz" dedi.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanan 'Şehrimiz Diyarbakır' kitapçığının 40'ıncı sayfasında şehrin riskleri alt başlığında yer alan, "Şehir, fırsatlar sunduğu kadar bazı riskler de içerir. Doğal afetler, şiddet, madde bağımlılığı, trafik kazaları, cinsel istismar şehirde de karşılaşılabilecek risklerden bazılarıdır" yazısına yer verildi. Kentin riskleri arasında cinsel istismarın yazılması Diyarbakırlıların tepkisini çekti.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü internet sitesinde yer alan kitapçıkla ilgili olarak tepkisini dile getiren DİKTUM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aksu, Diyarbakır'ın böyle talihsiz bir şekilde tanıtılmasını kabul etmediklerini söyledi.

"Yapılan tanıtım talihsizliktir"

Diyarbakır'ın peygamberler ve sahabeler şehri olduğunu belirten Aksu, "Kitapçıkta Diyarbakır ile ilgili yanlış olan ifadeler yer almaktadır. Diyarbakır peygamberler ve sahabeler şehri, biz şehrimizi tanıttığımız zaman hep güzelliklerle tanıtırız. Bu tür şeyler ve çok talihsiz bir yazıdır. Diğer iller içinde aynı açıklama yazılmış ama onlarında bu şekilde tanıtılması bence yanlıştır. Kitapçıkta şunlara yer verilmiş, 'Şehir, fırsatlar sunduğu kadar bazı riskler de içerir. Doğal afetler, şiddet, madde bağımlılığı, trafik kazaları, cinsel istismar şehirde de karşılaşılabilecek risklerden bazılarıdır.' Bu yanlıştır. Kentimize böyle yakıştırmada bulunmasını biz Diyarbakırlılar olarak kabul etmiyoruz. Diğer illerde de aynı şekilde böyle kitapçık dağıtılmış ve üstelik okullara dağıtılarak öğrencilere verilmiş. Bu yazıları talihsiz yazılar olarak kabul ediyoruz. Diyarbakırlılar ve bir sivil toplum örgütü olarak bunun bir an evvel olarak bahtsız yazının ve algının düzeltilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan yapılan yoğun eleştiriler ve şikayetler üzerine kitapçık web sitesinden kaldırıldı.

(SI-YRT-AŞ-Y)

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasında yayınlanan 'Şehrimiz Diyarbakır' kitapçığına tepki
Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasında yayınlanan 'Şehrimiz Diyarbakır' kitapçığına tepki
Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasında yayınlanan 'Şehrimiz Diyarbakır' kitapçığına tepki
Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasında yayınlanan 'Şehrimiz Diyarbakır' kitapçığına tepki

milli eğitim bakanlığı, Diyarbakır, Kenan Aksu, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasında yayınlanan 'Şehrimiz Diyarbakır' kitapçığına tepki - Son Dakika


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