Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı - Son Dakika

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı
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Diyarbakır'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tedbirler uyarınca İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı.
Diyarbakır'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tedbirler uyarınca İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tüm illerde koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan Pandemi Kurulu, Vali Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında gerçekleştirildi.
Sosyal mesafe gözetilerek yapılan toplantıya, Güzeloğlu'nun yanı sıra bilim insanları ve sağlık kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Toplantıda, kent genelinde uygulanan tedbirler ve bundan sonraki süreçte alınması gereken önlemler tartışıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 04:52 Kaynak: AA
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