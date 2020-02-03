Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, "Koronavirüs şüphesi iddialarını" yalanladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, 'Koronavirüs şüphesi iddialarını' yalanladı - Son Dakika

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, "Koronavirüs şüphesi iddialarını" yalanladı

6 saat önce

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, kentte bir kişinin yeni tip koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü,

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, kentte bir kişinin yeni tip koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde kentte Çin'den yayılan koronavirüs şüphesiyle bir vatandaşın hastaneye yatırıldığının iddia edildiği aktarıldı.

İddiaların gerçeği yansıtmadığı ve kentte virüse yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"24 Ocak tarihinde Çin'den ülkemize giriş yapan bir vatandaşımız 25 Ocak ve 27 Ocak tarihlerinde Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine başvurmuş olup, yapılan muayene ve tetkiklerinde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Söz konusu vatandaşımız 03 Şubat saat 17.00 civarında üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle yeniden hastaneye başvuruda bulunmuş ancak yapılan değerlendirmesinde herhangi bir enfeksiyon bulgusuna rastlanmamıştır."

Çin'de ikamet ettiğini belirten vatandaşın da internette dolaşan haberler nedeniyle yoğun anksiyete yaşadığı ve bu nedenle acil servise başvurduğu ifade edilen açıklamada, "Vatandaşımızın her ihtimale karşı laboratuvar tetkikleri alınarak ilgili birimlere gönderilmiştir. Vatandaşımız tedbir ve gözlem amacıyla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde takibe alınmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti, İl Sağlık Müdürlüğü, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karantinaya alınan Vuhan'da vatandaşlar, gece pencerelerden birbirlerine sesleniyorlar: Savaşmaya devam et
Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü'nden Koronavirüs açıklaması: Herhangi bir bulguya rastlanmadı 32 yaşındaki Weng, ikinci çocuğuna hamileyken virüse yakalandı! Hastalığının adını öğrenemeden öldü Doğu Perinçek'in gülerek söylediği sözler tepki çekti: Şehit vermeden olmaz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 04:11:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, "Koronavirüs şüphesi iddialarını" yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]