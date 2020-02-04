Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü: Koronavirüs testi negatif çıktı - Son Dakika

DİYARAKIR İl Sağlık Müdürlüğü, Çin'den gelen bir kişinin 'koronavirüs' şikayetiyle dün hastaneye başvurması üzerine yapılan test sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, kentte yaşayan ve bir süre önce Çin'den gelen kişinin dün koronavirüs şüphesiyle hastanede tedaviye alındığı iddialarını yalanmasının ardından, bu akşam saatlerinde yaptığı açıklamada söz konusu kişide yapılan test sonucunun negatif çıktığını belirtti. Açıklamada, hastaneye başvuran kişinin taburcu olduğu ifade edilerek, "3 Şubat 2020 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarında ve internet sitelerinde ilimizde Çin'den yayılan 'Koronavirüs' şüphesiyle bir vatandaşımızın hastaneye yatırıldığı iddia edilmiş ve öne sürülen iddiaların gerçeği yansıtmadığı ile ilgili tarafımızca kamuoyuna basın duyurusu yapılmıştı. Vatandaşımız tedbir ve gözlem amacıyla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde takibe alınmış, tahlillerinin yapılması için vatandaşımızdan kan alınarak Sağlık Bakanlığımız Halk Sağlığı Referans Laboratuvarına gönderilmiş ve burada yapılan tetkikler sonucunda numunede 'Koronavirüs' tespit edilmemiştir. Vatandaşımız 04.02.2020 tarihinde Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinden taburcu edilmiştir. Diyarbakır'da 'Koronavirüs' vakası bulunmamakta olup Vatandaşlarımızın resmi makamlar dışında yapılan açıklamalara itibar etmemeleri önem arz etmektedir" denildi.