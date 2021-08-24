Diyarbakır İl Sağlık Müdürü: Vefatların yüzde 95'i aşısız - Son Dakika

DİYARBAKIR İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, oluşturdukları noktalarda, aşı sırası gelen vatandaşların randevu almadan aşı yapabileceklerini belirterek, vefat edenlerin yüzde 95'inin aşı yapmayanlar olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yüzde 55,9'luk aşılama oranıyla turuncu kategoride bulunan Diyarbakır'da aşılama çalışmaları aralıksız sürüyor. Sağlık görevlilerince, oluşturulan mobil merkezlerde vatandaşlar randevu almadan aşısını yapabiliyor. İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, aşılama oranlarında yüzde 55'i geçerek turuncu kategoriye geçtiklerini söyledi. Dr. Tekin, "Bugün itibari ile yüzde 55,9'luk bir oranımız mevcut. Tabi bu bizim için yeterli mi? Elbette ki değil. Hedefimiz önümüzdeki 10 gün içerisinde yüzde 65 ile sarı kategoriye geçebilmek. Yakın bir zamanda okullarda açılacak ve sosyal hareketlilik de artacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bizim bu süreden önce mutlaka aşı oranlarımızı artırıp çok daha sağlıklı bir şekilde bu süreci atlatmamız gerekir diye düşünüyorum" dedi.