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Diyarbakır İl Sağlık Müdürü: Vefatların yüzde 95'i aşısız - Son Dakika

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü: Vefatların yüzde 95'i aşısız

24.08.2021 10:48
Diyarbakır İl Sağlık Müdürü: Vefatların yüzde 95'i aşısız, System.String[]

DİYARBAKIR İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, oluşturdukları noktalarda, aşı sırası gelen vatandaşların randevu almadan aşı yapabileceklerini belirterek, vefat edenlerin yüzde 95'inin aşı yapmayanlar olduğunu söyledi.

DİYARBAKIR İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, oluşturdukları noktalarda, aşı sırası gelen vatandaşların randevu almadan aşı yapabileceklerini belirterek, vefat edenlerin yüzde 95'inin aşı yapmayanlar olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yüzde 55,9'luk aşılama oranıyla turuncu kategoride bulunan Diyarbakır'da aşılama çalışmaları aralıksız sürüyor. Sağlık görevlilerince, oluşturulan mobil merkezlerde vatandaşlar randevu almadan aşısını yapabiliyor. İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, aşılama oranlarında yüzde 55'i geçerek turuncu kategoriye geçtiklerini söyledi. Dr. Tekin, "Bugün itibari ile yüzde 55,9'luk bir oranımız mevcut. Tabi bu bizim için yeterli mi? Elbette ki değil. Hedefimiz önümüzdeki 10 gün içerisinde yüzde 65 ile sarı kategoriye geçebilmek. Yakın bir zamanda okullarda açılacak ve sosyal hareketlilik de artacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bizim bu süreden önce mutlaka aşı oranlarımızı artırıp çok daha sağlıklı bir şekilde bu süreci atlatmamız gerekir diye düşünüyorum" dedi.

'SON DÖNEMDE AŞIYA RAĞBET ARTTI'Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 100 binde 627,55 oranla vakaların en yüksek olduğu iller kategorisinde bulunan Diyarbakır'da sağlık görevlileri her alanda halkı aşı olmaları konusunda ikna etmeye çalışıyor. Vatandaşların son dönemde aşıya rağbetinin artığını anlatan Dr. Tekin, şunları söyledi: "Bizler de sahada olabildiğince farklı noktalarda kapı kapı dolaşarak, sabit stantlar kurarak vatandaşımızı hem bilgilendirmeye hem de aşı noktasında davetlerde bulunuyoruz. Bunun önemini malumunuz bizim hastanelerimizde yatan hastaların ve vefat eden insanların içerisinde yapmış olduğumuz analizlerde yüzde 90 oranında aşısız insanların. Vefatlarda da yüzde 90 ile 95 arasında maalesef aşısız insanların hayatını kaybettiklerini görüyoruz. Özellikle bu argüman üzerinde de vatandaşlarımızı mutlaka bilgilendirip aşı olmaları durumunda çok daha sağlıklı olacaklarını kendilerine iletmemizle birlikte çok şükür ki teveccühümüz de arttı. Aile hekimliklerimizde, kamu hastanelerinde, üniversite hastanelerinde ve özel hastaneler de dahil olmak üzere aynı zamanda sabit noktalarda ve kapı kapı dolaşmak suretiyle ücretsiz bir şekilde hem Biontech hem de Sinovac aşılarımızı vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz."

- Diyarbakır
Diyarbakır İl Sağlık Müdürü: Vefatların yüzde 95'i aşısız
Diyarbakır İl Sağlık Müdürü: Vefatların yüzde 95'i aşısız
Diyarbakır İl Sağlık Müdürü: Vefatların yüzde 95'i aşısız
Diyarbakır İl Sağlık Müdürü: Vefatların yüzde 95'i aşısız
Diyarbakır İl Sağlık Müdürü: Vefatların yüzde 95'i aşısız

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır İl Sağlık Müdürü: Vefatların yüzde 95'i aşısız - Son Dakika


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