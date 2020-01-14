Diyarbakır İl Yenilik Platformu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, kent ekonomisinin, özellikle ihracatta katma değeri yüksek ürünlere dönük üretime yönelmesi için çaba harcadıklarını söyledi.

Vali Güzeloğlu, bir otelde düzenlenen Diyarbakır İl Yenilik Platformu Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de ilk ve örnek bir yaklaşım olarak geçen ay kurdukları platformun çalışmaları hakkında her ay bilgilendirme yapacaklarını söyledi.

Üniversiteler bünyesinde yer alan teknokent ve teknoparkların önemine işaret eden Güzeloğlu, katma değer ve ihracat odaklı üretime alt yapı hazırlayan bu merkezlerin, özellikle bilişim ve yazılım alanında öncü sektörlerin gelişmesine katkı sunduğunu vurguladı.

Dicle Üniversitesi bünyesinde yer alan ve kentin gelişmesine yeterli düzeyde katkı sağlayamayan Dicle Teknokent'in yapısını, platform olarak değiştirdiklerini aktaran Güzeloğlu, ortaklık yapısına belediye, sivil toplum kuruluşları ile özel sektörün de dahil edildiğini belirtti.

Vali Güzeloğlu, Diyarbakır'da önemli bir eksiklik buldukları Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin kurulması için çalışma yürütüldüğünü aktararak, şöyle konuştu:

"Bu noktada özellikle organize sanayi bölgelerimizde üretim yapmak için ve sanayi alanında öne çıkan işletmelerimizde yoğun bir iş birliği içindeyiz. 2020 yılı sonuna kadar 10 Ar-Ge ve tasarım merkezinin kuruluşunu gerçekleştirmiş olacağız. Bu merkezlere sahip olan iş yerlerinde vergi indirimi, tasarım harcamalarının tamamı, sigorta primi desteği, gelir vergisi, stopaj desteği, damga vergisi istisnası ve gümrük vergisi istisnası sağlanmaktadır."

Marka ve patent temsilciliği birimi açıldı

Platform olarak gerçekleştirdikleri çalışmalardan birinin de patent ve marka temsilciliği olduğunu dile getiren Güzeloğlu, Diyarbakır'da Türk Patent ve Marka Kurumu Temsilciliğinin Karacadağ Kalkınma Ajansı bünyesinde hizmet vermeye başladığını aktardı.

Türkiye'de, Diyarbakır'ın patent ve marka tescilinde bu yıl yüzde 1'lik orana ulaşmasını istediklerini belirten Güzeloğlu, "Diyarbakır ekonomisini, özellikle ihracattaki katma değeri yüksek ürünlere dönük bir üretime yönelmesi için çaba harcıyoruz. Gelişmeler ve ortaya çıkan veriler, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."