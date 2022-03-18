Diyarbakır ilçelerinde servis plakası ihaleleri yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır ilçelerinde servis plakası ihaleleri yapılacak

18.03.2022 10:25
Diyarbakır ilçelerinde servis plakası ihaleleri yapılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur, Bağlar, Kayapınar, Yenişehir, Silvan, Bismil ve Ergani ilçelerinde servis aracı plakası için ihaleye çıkacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur, Bağlar, Kayapınar, Yenişehir, Silvan, Bismil ve Ergani ilçelerinde servis aracı plakası için ihaleye çıkacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırmak ve servis taşımacılığını kayıt altına almak amacıyla çalışma başlatıldı.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihalede her bir servis plakası muhammen bedeli KDV hariç Sur, Bağlar, Kayapınar, Yenişehir için 100 bin, Ergani ve Bismil için 50 bin, Silvan için 40 bin lira olarak belirlendi.

Sur, Bağlar, Kayapınar, Yenişehir ilçelerinde toplam 300, Ergani'de 90, Bismil'de 65, Silvan'da 45 plaka için 29 yıllığına kullanım hakkı için ihaleler yapılacak.

İhalelerde gerçek kişiler 1, tüzel kişiler ise 10 plaka alabilecek.

Servis plakalarını alabilmek için ihalesi yapılan ilçede ikamet şartı aranacak.

Ali Emiri Kültür Merkezi'nde her bir plaka için ayrı olmak üzere Belediye Encümenince yapılacak ihaleler, Sur, Bağlar, Kayapınar, Yenişehir ilçeleri için 23 Mart'ta, Ergani için 30 Mart'ta, Bismil için 31 Mart'ta, Silvan için 1 Nisan'da yapılacak.

İhaleyle ilgili detaylı bilgilere Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde duyurular kısmından ulaşılabilecek.

YORUMLAR
500
İlçelerde servis plakası ihaleleri yapılacak İlçelerde servis plakası ihaleleri yapılacak Diyarbakır'da Okullar Arası Bilek Güreşi Şampiyonası düzenlendi Diyarbakır'da Okullar Arası Bilek Güreşi Şampiyonası düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Yenişehir, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır ilçelerinde servis plakası ihaleleri yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
11:15 Dolardaki yükseliş trendi sürüyor: 17,79 TL
11:15 Meğer set aşkıymış! Cem Yılmaz 21 yaş küçük sevgilisiyle kameralara yakalandı
11:11 Japonya'daki depremin ardından Toyota, 11 fabrikada üretimi geçici olarak durdurdu
11:04 Ayrıldığı kız arkadaşını, yeni erkek arkadaşıyla görünce silahını çıkardı ve ikisine de kurşun yağdırdı
11:02 Mehmet Ali Kulat: AK Parti hâlâ birinci ama makas çok daraldı, aşiretler Millet'e kayıyor!
10:46 Survivor'da Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal birbirine girdi! Acil durum konseyi duruma el koydu
10:45 Bugün bir destanın yazıldığı gün: 107 yıl önce bugün Çanakkale geçilmez dediler!
10:43 2019 yılında evlenmişlerdi: Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanma kararı aldı, hemen soyadını değiştirdi
10:40 Marcao'ya iki dev takım talip: Hayran kaldılar
10:16 İşgal uzarsa Putin nükleer tehditte bulunabilir mi? İşte ABD istihbaratının korkutan iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 11:21:53. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır ilçelerinde servis plakası ihaleleri yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement