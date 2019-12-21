Diyarbakır İli Lice bölgesinde, Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek,... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır İli Lice bölgesinde, Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek,... - Son Dakika

Diyarbakır İli Lice bölgesinde, Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek,...

6 saat önce

Diyarbakır İli Lice bölgesinde, Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, gençlerimizi hedef alan uyuşturucu tacirlerini yakalamak ve terörün finans kaynaklarını yok etmek maksadıyla Diyarbakır Jandarma...

Diyarbakır İli Lice bölgesinde, Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek,..., System.String[]

Diyarbakır İli Lice bölgesinde, Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, gençlerimizi hedef alan uyuşturucu tacirlerini yakalamak ve terörün finans kaynaklarını yok etmek maksadıyla Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığınca "KIRAN-11 Diyarbakır-Lice Bölgesi Narko-Terör Operasyonu" başlatılmıştır. - ANKARA

Diyarbakır, Lice, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:14 Kaynak: İHA
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