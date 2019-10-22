Diyarbakır'ın 3 HDP'li belediyesine görevlendirilme (2)
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MIZRAKLI, ADLİYEYE SEVK EDİLDİHakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 19 Ağustos günü Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı, dün jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:08 Kaynak: DHA
MIZRAKLI, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 19 Ağustos günü Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı, dün jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Bu sabah saatlerinde jandarmadaki gözaltı işlemleri tamamlanan Mızraklı, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Adliyeye getirilen Mızraklı'nın savcılık sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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