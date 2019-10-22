Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'ın 3 HDP'li belediyesine görevlendirilme (2)
Son Dakika Güncel Diyarbakır'ın 3 HDP'li belediyesine görevlendirilme (2)

Diyarbakır'ın 3 HDP'li belediyesine görevlendirilme (2)

1 saat önce

MIZRAKLI, ADLİYEYE SEVK EDİLDİHakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 19 Ağustos günü Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı, dün jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın 3 HDP'li belediyesine görevlendirilme (2), System.String[]

MIZRAKLI, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 19 Ağustos günü Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı, dün jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Bu sabah saatlerinde jandarmadaki gözaltı işlemleri tamamlanan Mızraklı, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Adliyeye getirilen Mızraklı'nın savcılık sorgusunun sürdüğü öğrenildi.


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Mızraklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:08 Kaynak: DHA
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