Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'ın 3 hdp'li belediyesine görevlendirilme -ek
Son Dakika Güncel Diyarbakır'ın 3 hdp'li belediyesine görevlendirilme -ek

Diyarbakır'ın 3 hdp'li belediyesine görevlendirilme -ek

1 saat önce

Diyarbakır'ın 3 HDP'li belediyesine görevlendirilme -EkMIZRAKLI'YA TUTUKLAMA, AYAZ'A ADLİ KONTROL KARARIHaklarındaki terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı ile bugün görevinden alınan Bismil Belediye Başkanı...

Diyarbakır'ın 3 HDP'li belediyesine görevlendirilme -Ek

MIZRAKLI'YA TUTUKLAMA, AYAZ'A ADLİ KONTROL KARARI

Haklarındaki terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı ile bugün görevinden alınan Bismil Belediye Başkanı HDP'li Orhan Ayaz, emniyet ve jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı, 'terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak suçundan, HDP'li Orhan Ayaz ise 'terör örgütü üyesi olmak, terör örgüt propagandası yapmak, ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan tutuklama talepleriyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen Mızraklı, hakkında suçlamalardan tutuklanırken, görevinden alınan Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz'ın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Diyarbakır'ın 3 hdp'li belediyesine görevlendirilme -ek

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Mızraklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:36 Kaynak: DHA
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