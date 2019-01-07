Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'ın 3 İlçesinde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Diyarbakır'ın 3 İlçesinde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

1 saat önce

Diyarbakır'ın 3 ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerine bağlı 10 köy ve mezrasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır'ın 3 ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerine bağlı 10 köy ve mezrasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice, Hani ve Kocaköy ilçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen Lice ilçesine bağlı olan Güçlü ve Gökçe köyleri ile bağlı mezraları, Kocaköy ilçesine bağlı olan Şaklat, Yazıköy ve Anbar köyleri ile bağlı mezraları, Hani ilçesine bağlı olan Uzunlar, Serenköy, Kırım, Yayvan ve Soylu köyleri ile bağlı mezraları 7 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:08 Kaynak: İHA

Lice, Diyarbakır, 3. Sayfa
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