Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'ın 3 İlçesindeki Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı

Diyarbakır'ın 3 İlçesindeki Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı

1 saat önce

Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerine bağlı 10 köy ve mezrasında dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Diyarbakır'ın 3 İlçesindeki Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı, System.String[]
Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerine bağlı 10 köy ve mezrasında dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensupları ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Lice ilçesine bağlı olan Güçlü ve Gökçe köyleri ile bağlı mezraları, Kocaköy ilçesine bağlı olan Şaklat, Yazıköy ve Anbar köyleri ile bağlı mezraları, Hani ilçesine bağlı olan Uzunlar, Serenköy, Kırım, Yayvan ve Soylu köyleri ile bağlı mezraları 7 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren duyurulan yasaklama kararı aynı gün saat 24.00 itibariyle kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz" denildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:31 Kaynak: İHA

Lice, Diyarbakır, Güncel
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