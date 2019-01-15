Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'ın 3 İlçesine Bağlı 23 Köyde Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı

Diyarbakır'ın 3 İlçesine Bağlı 23 Köyde Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı

54 dakika önce

Diyarbakır'ın Lice, Kocaköy ve Hazro ilçelerine bağlı 23 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı yapılan operasyonun tamamlanmasının ardından kaldırıldı.

Diyarbakır'ın 3 İlçesine Bağlı 23 Köyde Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı, System.String[]
Diyarbakır'ın Lice, Kocaköy ve Hazro ilçelerine bağlı 23 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı yapılan operasyonun tamamlanmasının ardından kaldırıldı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, yasak kararına uyan vatandaşlara teşekkür edildi. Açıklamada, "İlimiz Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmiştir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Lice ilçesine bağlı olan; Serince, Kayacık, Uçarı, Ziyaret, Esenler, Ortaç, Yalaza, Çavundur, Dolunay, Bağlan, Kabakaya, Kutlu ve Oyuklu köyleri ile bağlı mezraları, Kocaköy ilçesine bağlı olan; Boyunlu köyü ile bağlı mezraları Hazro ilçesine bağlı olan;, Gözebaşı, Sarıerik, Meşebağları, Kavaklıboğaz, Kırmataş, Terdöken, Çitlibahçe, Dadaş ve Ormankaya köyleri ile bağlı mezraları 14 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren duyurulan yasaklama kararı aynı gün saat 24.00 itibariyle kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz" denildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:26 Kaynak: İHA

Kocaköy, Lice, Diyarbakır, 3. Sayfa
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