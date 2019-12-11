Diyarbakır'ın 6 ilçesinde terör operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika

DİYARBAKIR'ın Dicle, Lice, Hani, Kocaköy, Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde belirlenen 29 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda evlerini, terör örgütü PKK'nın karargahı olarak kullandırıp, terör örgütüne eleman temini yaptıkları ve örgüte yeni katılanlara İslam dinini karalayıcı ideolojik eğitimler verdiği iddiasıyla 17 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbarı çalışmalarla bazı kişilerin evini, terör örgütü PKK'nın karargahı olarak kullandırıp, dağa eleman temin ettiği ve İslam dinini karalayıcı eğitimler verdiğini tespit etti. Bunun üzerine savcılık talimatıyla Dicle, Lice, Hani, Kocaköy, Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde belirlenen 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.