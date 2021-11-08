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Diyarbakır'ın Akdeniz iklimli Geçit köyünde sonbahar, drone görüntülerine yansıdı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Akdeniz iklimli Geçit köyünde sonbahar, drone görüntülerine yansıdı

08.11.2021 11:08
Diyarbakır'ın Akdeniz iklimli Geçit köyünde sonbahar, drone görüntülerine yansıdı

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz iklimi yaşanan Geçit köyünün, sonbaharda sarı, turuncu, kahverengi ve yeşilin tonlarına bürünen doğası, drone ile görüntülendi.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz iklimi yaşanan Geçit köyünün, sonbaharda sarı, turuncu, kahverengi ve yeşilin tonlarına bürünen doğası, drone ile görüntülendi.

Karakaya Baraj Gölü'ne kıyısı olan ve mikroklima iklim yapısına sahip köyde, meyve ağaçlarının yaprakları, mevsim itibarıyla sonbahar renklerine büründü.

Karakaya Baraj Gölü ve Geçit Kanyonu arasında kalan köy, her mevsim doğal fotoğraf stüdyosunu andırıyor.

Fotoğraf tutkunları ve doğa yürüyüşçülerinin de uğrak mekanı olan köyde, kanyondan gelip köyün yanındaki tarihi değirmenden geçerek akan dere, sonbahar manzarasına ayrı bir görsel güzellik katıyor.

Köydeki çobanların hayvanlarını otlatmak için köyün dağlık kesimlerinde ilerleyişi, drone ile görüntülendi.

Doğal güzelliklerin farklı renklerle buluştuğu köy, ziyaretçilerine görsel güzellik sunuyor.

Geçit Köyü muhtarı Cuma Toğrul, salgın döneminde şehirden uzaklaşıp, sakin bir ortamda vakit geçirmek isteyen herkesi köylerini davet ediyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'ın Akdeniz iklimli Geçit köyünde sonbahar, drone görüntülerine yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'ın Akdeniz iklimli Geçit köyünde sonbahar, drone görüntülerine yansıdı - Son Dakika
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